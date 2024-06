Rafah, esplode un blindato Morti 8 soldati israeliani 

Gaza. «È un sabato difficile»: il ministro degli Esteri israeliano Katz esprime così il dolore per la morte di otto soldati dell’Idf in un’esplosione che ha travolto il loro veicolo blindato vicino a Rafah, nel sud di Gaza, dove proseguono i combattimenti. Un episodio che segna la più grande perdita di vite umane per l'esercito dello Stato ebraico in un singolo incidente negli ultimi mesi, e che rischia di alimentare le critiche contro il governo di Netanyahu e le richieste di cessate il fuoco nell'opinione pubblica israeliana. Ma «nonostante il costo elevato, dobbiamo attenerci agli obiettivi della guerra», ha confermato il premier israeliano: «La distruzione delle capacità militari e governative di Hamas e il ritorno di tutti i nostri rapiti». Secondo l’Idf, il blindato era parte di un convoglio di una mezza dozzina di veicoli che all’alba stavano facendo ritorno da una missione nell'area di Tal al-Sultan, quando il loro veicolo è stato distrutto, tra cui il capitano Wassem Mahmoud, 23 anni, del villaggio di Beit Jann, nel nord di Israele. In precedenza, il braccio armato di Hamas aveva parlato di un'imboscata dei suoi combattenti a un veicolo corazzato, rivendicando di aver ucciso e ferito diversi soldati israeliani nella zona a ovest di Rafah, dove le forze israeliane avanzano da settimane e dove sono molto attivi i miliziani palestinesi.

