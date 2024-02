Rafah, alt americano a Israele 

TEL AVIV. Prima di entrare a Rafah Israele deve «garantire la sicurezza» della popolazione civile con «un piano credibile di evacuazione». Nella prima e unica telefonata da tre settimane, il presidente Joe Biden è tornato a ribadire al premier Benyamin Netanyahu la linea rossa degli Usa in vista dell’imminente operazione di terra nell’ultima città della Striscia, presidiata da quattro battaglioni di Hamas. E a mettere l’accento sulla necessità di «capitalizzare i progressi fatti nelle trattative per assicurare il rilascio di tutti gli ostaggi il prima possibile». La cornice d’insieme, hanno tuttavia concordato i due leader, è il «comune obiettivo di vedere Hamas sconfitta e di assicurare la sicurezza di lungo termine di Israele e della sua popolazione», senza per questo dimenticare di incrementare gli aiuti ai civili della Striscia. Gli Usa restano quindi contrari ad un’azione militare di Israele in un’area occupata da centinaia di migliaia di sfollati palestinesi. Per il Washington Post, Biden e i suoi consiglieri «sono più vicini» che mai «a una rottura con Netanyahu, non considerato più un partner produttivo che può essere influenzato anche in privato».

Gli ostaggi

A premere su Israele e Hamas è anche il Cairo, preoccupato che le truppe israeliane arrivino a Rafah a un passo dal suo confine. Secondo il Wall Street Journal i mediatori egiziani hanno avvisato la fazione islamica che se non raggiungerà un accordo con Israele entro due settimane, l’esercito israeliano avvierà l’operazione di terra a Rafah. Ma Hamas, che ieri ha annunciato la morte di due ostaggi e il ferimento di altri otto a causa dei pesanti raid, ha avvertito che l’intervento «farà saltare i colloqui per lo scambio degli ostaggi». Il Cairo, che ha terminato la costruzione di un nuovo muro di cemento di 14 chilometri alla frontiera con Gaza, ha anche ammonito Israele sulle conseguenze dell'operazione a Rafah, ribadendo che potrebbe mettere a rischio il Trattato di pace del 1979 con Israele. Intanto, al 128esimo giorno di guerra, Israele ha rafforzato le operazioni a Khan Yunis, roccaforte di Hamas nel sud di Gaza. Il portavoce militare ha parlato di «intensi combattimenti ravvicinati nella zona occidentale della città».

