Rafa e Nico, talento e qualità 

Un siluro dalla distanza e un tiro a giro di mancino nell'angolino. Da una parte Rafa Leao che trascina il Milan in vetta alla classifica zittendo con i fatti le critiche, dall'altra Nico Paz che batte la Juve e sente con il Como il profumo d'Europa. Due talenti della Serie A, due numeri 10 ma due momenti di carriera però opposti. Questo deve essere l'anno della consacrazione per Rafael Leao, a 26 anni deve portarsi sulle spalle il Milan fino alla conquista di nuovo un titolo, anche se in casa rossonera nessuno parla esplicitamente di trofei. Nico Paz, invece, a 21 anni compiuti da poco, può avere la spensieratezza di chi deve solo mettersi in mostra. Nessuna pressione, per ora. Ma mentre il portoghese si è cucito addosso la maglia del Milan tanto da essere uno dei senatori del gruppo, l'argentino probabilmente è destinato ad altri palcoscenici, con il Real Madrid che può sempre esercitare il diritto di “recompra”.

La domenica di Serie A ha messo in mostra le qualità dei due giocatori: accelerazioni, dribbling nello stretto. Due ruoli diversi ma tanta qualità da entrambe le parti. Contro la Fiorentina, Rafael Leao si è fatto carico della partita, l'ingresso di Gimenez lo ha alleggerito del ruolo di prima punta e tornando alle origini si è scrollato di dosso un po' di costrizione e si è rivisto il suo estro. Serviva un gol a San Siro per rivederlo sorridere, la rete gli ha conferito una confidenza tale che si è anche preso la responsabilità del rigore, senza sbagliare.

La testa

E proprio la testa è forse la più grande differenza tra Leao e Nico Paz. Pioli, il “maestro” di Leao, lo definì «un artista e quindi un genio», lasciando intendere anche le difficoltà nel contenere estro e ottenere continuità. Per Leo Messi, compagno di nazionale di Nico Paz, il talento del Como invece «ha una testa impressionante». Stesso aspetto sottolineato da Cesc Fabregas: «Sono molto fiducioso sul suo futuro, perché capisco quando un giocatore ha la testa per diventare un top, se continua così può arrivare dove vuole». L'argentino si sta prendendo con merito i titoli dei giornali. Da terzo giocatore più giovane dalla storia del Real ad andare in gol, sulle rive del Lago di Como sta trovando un rendimento costante, tanto da aver inciso in 8 gol in questa stagione (4 reti e 4 assist). Contro la Juve, complice una scelta tatticamente errata dei bianconeri, Paz ha spaziato mostrando il suo repertorio. E il gol è stato perfetto: affondo, dribbling e conclusione a giro. Sarà difficile per il Como in futuro trattenerlo, se dovesse essere ceduto ad altra squadra il Real avrebbe diritto al 50% sulla rivendita. Tutto lascia pensare ad un futuro lontano dalla Serie A. Ma lui e Leao quest’anno possono intanto scrivere grandi pagine di calcio.

