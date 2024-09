Raf stanotte a Quartu chiude in piazza la festa di Sant’Elena 

Grande attesa per il concerto di stasera a Quartu, alle 21, con Raf che porta in città il suo “Self Control 40th anniversary tour”, nella suggestiva cornice della festa in onore della patrona Sant’Elena. Un concerto gratuito che celebra i suoi quarant’anni di carriera. L’unica tappa sarda del tour del cantautore, con migliaia di persone attese, fra quartesi e chi arriverà da tutta l’Isola. Ci saranno i fan di lunga data, che hanno seguito l’artista fin dagli esordi, i tanti turisti presenti ancora in città, e chi cercherà un posto in prima fila per riascoltare dal vivo i brani che hanno segnato un’epoca. Perché Raf non è solo un cantante, ma un’icona della musica pop italiana degli anni ’80 e ’90, con una carriera intervallata da dischi di platino e collaborazioni prestigiose.

Il concerto è l’evento clou della festa quartese. Durante la serata - in piazza Sant’Elena - l’artista proporrà una scaletta che comprende successi intramontabili come “Self control” - che dà il titolo al tour celebrativo - “Ti pretendo”, “Il battito animale”, “Infinito”, “Due”, “Sei la più bella del mondo”, per citare alcuni dei brani più famosi. Sino ai singoli più recenti come “La mia casa”, “Cherie” e “80 voglia di te”.

