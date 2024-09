Raf, nostalgia ‘80 Il re dell’italodisco fa ballare Quartu 

Oh oh oh oh oh. Lo grida lui, dal palco. Lo gridano anche giù. Nella notte che non è come sembrerebbe, quella che non è andata mai. Lo dice in inglese, e canta quella notte che lusinga e non ha controllo. Non ne hanno, sicuramente, i fan (non meno di 5mila) che lo guardano come un semidio e ripetono a memoria le sue canzoni che hanno fatto storia. E hanno fatto nascere anche amori, allora trovi chi ricorda i primi appuntamenti con la colonna sonora delle sue canzoni e ci scappa pure il bacio tra una coppia di cinquantenni. E dietro ci sono due ventenni che si tengono per mano, cantano e poi si fermano per baciarsi pure loro. Perché lui, Raf, non ha età e da quarant’anni mette insieme generazioni diverse.

Il saluto al pubblico

Lo fa a Quartu, davanti alla chiesa di Sant’Elena, nei giorni di festa per la patrona che lo portano sotto i tre quarti di luna sarda in una sera che sa un po’ di malinconia e non è neanche troppo calda. Cappellino con visiera, camicia e pantaloni neri, sneakers bianche. Si fa attendere a lungo, come fanno le star. Ma un quarto d’ora prima delle 22 dal piazzale iniziano a urlare il suo nome. E poi appare lui, anticipato dalle luci blu, e le braccia vanno in alto e si agitano al ritmo della musica. «Ciao a tutti, grazie di essere qui. L’accoglienza in Sardegna è sempre molto calorosa e sono molto felice per questo», dice dal palco e poi spiega che è l’ultimo concerto di questa stagione estiva.

Energia ed emozioni

Ed è una festa nella festa, perché sono i suoi quarant’anni di carriera. Iniziata nel 1984, con il singolo Self Control e quel ritornello oh oh oh oh che riporta indietro nel tempo. Lo lascia quasi alla fine, insieme ai pezzi forti del suo curriculum di re del pop, insieme a “Ti pretendo” e a quel “Battito animale” che batte come non ce n’è . E c’ha un tiro micidiale che ti prende, che ti porta via con sé. E poi c’è il bis dell’“Infinito”, e intanto il piazzale è sempre più pieno. Cantano tutti, ballano, canta lui, e inizia dal repertorio più recente. “Un’emozione inaspettata”, “Due”, “Non è mai un errore”. Quindici minuti dopo le 22 è il turno di “Gente di mare”, che è un pezzo di storia. Di quelli che restano sempre e conoscono giovani e anziani. E dai balconi dei palazzi fronte chiesa la gente riprende con il cellulare e canta insieme a lui. Sono in 5mila ad ascoltarlo in questa notte sarda con tre quarti di luna e il piumino per questo sabato di metà settembre che sa d’autunno e di festa. La festa di Quartu e di Raf, per i suoi quarant’anni di carriera.

RIPRODUZIONE RISERVATA