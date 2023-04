Radunovic:  prima o poi ne parerò uno  

Per Boris Radunovic sembra quasi esserci una maledizione sui rigori. In questa Serie B ne ha già dovuti fronteggiare sette, ieri come a Bari allo scadere col Cagliari in vantaggio di un gol, ma non è mai riuscito a pararne uno. Almeno per ora, perché il suo augurio è che una respinta dal dischetto arrivi nel momento decisivo della stagione: «Magari ai playoff», dice sui tiri dagli undici metri, dove da quando è al Cagliari ne ha avuti nove contro neutralizzandone solo uno, a Biraghi della Fiorentina il 23 gennaio 2022.

«Non so cosa stia succedendo quest’anno e perché non ne abbia parato neanche uno, ma il rigore è una lotteria e quello di Larrivey era calciato bene. Mi dispiace, più che altro non avevo capito cosa stesse succedendo quando è stato assegnato, perché l’azione era ripartita e si è fermata». Da parte sua c’è comunque il piacere di trovarsi nel periodo chiave dell’annata: «Adesso abbiamo uno scontro diretto importante col Pisa, poi Parma e Frosinone: dirò la verità, a me piacciono queste partite rispetto a quelle tranquille. Spero di vincerne quante più possibili e andare in alto».

Il rammarico

Radunovic, unico giocatore del Cagliari a non aver saltato nemmeno un minuto in questa Serie B, sperava di mantenere la porta inviolata per l’undicesima volta in stagione (finora tre con Liverani e sette con Ranieri). Ci ha anche messo del suo, protagonista con una splendida parata su tiro rasoterra angolato di Rover nel recupero del primo tempo: «Ho fatto quello che dovevo fare, anche in allenamento ho degli esercizi di questo tipo. Poi il riflesso mi dà un aiuto in certe situazioni». Il portiere serbo è dispiaciuto per i due punti ancora una volta sfumati alla fine: «Dovevamo vincere, non è successo. Il terreno non era bagnato come voleva la squadra e il pallone non andava così veloce, ma abbiamo avuto tante occasioni che non abbiamo sfruttato. Dobbiamo guardare avanti e fare risultato nelle prossime».

L’uomo in più