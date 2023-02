Radunovic le ha provate proprio tutte 

Le ha provate tutte Boris Radunovic per tenere in vita il Cagliari, ma nemmeno le sue parate sono servite per evitare la prima sconfitta dell'era Ranieri-bis. Due salvataggi provvidenziali quando il punteggio era ancora 1-0 (e coi suoi già in dieci, per l'espulsione di Rog), uno all'inizio del recupero per impedire al passivo di essere ulteriormente pesante. Magra consolazione, in una serata da dimenticare per i rossoblù e non solo per colpe proprie, ma che conferma come il portiere di Belgrado abbia le spalle larghe per tenersi la porta del Cagliari, dopo che a inizio gennaio qualche voce di un possibile arrivo fra i pali dal mercato era emersa (senza che poi diventasse particolarmente concreta da insidiare il suo posto). E dimostra anche delle notevoli doti caratteriali: è stato il primo, subito dopo l'intervento di Makoumbou su Falcinelli costato il rigore dello svantaggio, a portare via il compagno di squadra mentre veniva accusato dai giocatori del Modena (quando ancora l'arbitro riteneva fosse fallo in attacco), parlandoci e tranquillizzandolo.

Il miglior rossoblù

Sul rigore ha sfiorato la conclusione centrale di Diaw, poi Radunovic è diventato protagonista. A inizio ripresa con un prodigio, nonché un gran riflesso, si è tuffato in basso alla sua sinistra per andare a prendere il colpo di testa di Cittadini che sembrava vincente. È questa la parata principale del suo match, ma poi si è distinto anche per altri due interventi su Giovannini e Tremolada. Poco ha invece potuto sul raddoppio di Bonfanti, conclusione sotto la traversa oggettivamente imprendibile. Ora sono ventisei i gol incassati dal Cagliari (contro ventisette segnati), tre dopo l'esonero di Liverani: appena otto squadre, in attesa delle altre partite del weekend di Serie B, hanno fatto peggio. Porta inviolata in appena sei giornate su ventitré per Radunovic, che è l'unico di tutta la rosa rossoblù ad aver giocato ogni singolo minuto in campionato (ha lasciato il posto ad Aresti solo a Bologna in Coppa Italia): in casa contro Modena all'andata, Cosenza e Como, in trasferta con Benevento, Genoa e Cittadella. Un dato da dover migliorare da qui in avanti, cruciale per poter riprendere la risalita in classifica interrotta al “Braglia” e inseguire le posizioni di vertice.

Serie no dal dischetto

Quello di ieri messo a segno da Diaw è il quinto rigore assegnato contro il Cagliari in stagione: sono stati tutti trasformati. Radunovic non è ancora riuscito a ripetere la parata di poco più di un anno fa, il 23 gennaio 2022 su Cristiano Biraghi nell'1-1 fra Cagliari e Fiorentina, beccando gol nelle altre sei circostanze in cui si è trovato a fronteggiare un avversario dagli undici metri. In quattro occasioni su cinque, quando i rossoblù hanno avuto un rigore contro, hanno perso: l'unico penalty che non è costato dei punti è di Casasola del Perugia nel 3-2 dell'11 dicembre, poi prima di Diaw sono stati decisivi Dionisi dell'Ascoli (2-1 il 24 ottobre), Falletti della Ternana (1-0 il 7 dicembre) e Brunori del Palermo (2-1 il 18 dicembre). Una serie nera sia per il Cagliari sia per lo stesso Radunovic, che in Italia è riuscito a respingerne soltanto un altro: il 21 aprile 2018, in Serie B, a Salvi del Cittadella quando difendeva la porta della Salernitana in un match perso 1-3.