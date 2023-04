Radunovic evita un passivo più pesante 

Nel primo tempo dirige bene. Un solo giallo a Cobbaut per il fallo su Falco. Nella ripresa un disastro, con la squadra arbitrale che lascia molto a desiderare. L’episodio più controverso al 61’ quando Gariglio viene richiamato dalla sala VAR e, dopo aver visionato le immagini, concede il penalty agli emiliani per una presunta deviazione (impercettibile) col braccio di Azzi sul colpo di testa di Vazquez. Il difensore rossoblù viene ammonito ed essendo in diffida salterà il prossimo turno. All’89’ Gariglio assegna il secondo rigore (questa volta netto) a favore del Parma per il fallo di Lella su Mihaila. Le ammonizioni di Coulibaly, Zappa, Mihaila, Luvumbo, Benedyczak, Ansaldi e Lapadula, completano il quadro di una direzione insufficiente, non solo per il primo penalty ma per un numero di ammoniti eccessivo rispetto al tono agonistico del match.