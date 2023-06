Radunovic è un baluardo insuperabile 

Sono due gli episodi rilevanti del primo tempo: al 16’ il Cagliari raddoppia con Lapadula, servito in area dall’assist di Luvumbo, ma il direttore di gara annulla su segnalazione dell’assistente per la posizione di offside dell’attaccante angolano. Al 36’ Nandez intercetta con il braccio un cross proveniente da destra e Mariani richiamato dalla sala VAR, visionate le immagini, concede il penalty ai pugliesi: Cheddira si fa ipnotizzare da Radunovic. Nella ripresa non succede nulla di rilevante fino al 92’ quando Mariani, richiamato dalla sala VAR si reca al monitor per visionare il contatto in area fra Altare e Folorunsho e assegna il secondo rigore agli uomini di Mignagni, trasformato da Antenucci. Il penalty è parso molto generoso in quanto Folorunsho non ha subito alcun danno nella giocata a causa del contatto con Altare. Corretto il recupero.