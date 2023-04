Radunovic e Dossena a parte per precauzione 

Posegue ad Asseminello la preparazione del Cagliari in vista del match di Parma, in programma sabato alle 14. Erano a riposo Radunovic e Dossena dopo la botta alla testa presa nel match con il Frosinone (6 punti per il portiere, 9 per il difensore), ma non sono comunque a rischio per il match del Tradini. Dove, oltre a Mancosu, non ci sarà Capradossi, che anche ieri si è limitato a svolgere terapie. Oggi unica seduta al mattino.

I biglietti per Parma

È attesa tra oggi e domani, intanto, la decisione del Tar dell’Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, contro la decisione dell'Osservatorio Nazionale di vietare la vendita dei biglietti per la sfida del Tardini ai tifosi provenienti dalla provincia di Cagliari.

La Coppa Quartieri

È stato il quartiere cagliaritano Stampace-Marina ad aprire i giochi della nuova edizione della Coppa Quartieri. La manifestazione è promossa da Fondazione Carlo Enrico Giulini e Cagliari Calcio – Be As One. Grande la partecipazione alla prima giornata di incontri: 130 ragazze e ragazzi si sono affrontati suddivisi nelle categorie 11-13 anni e 14-16 anni. Ospite d’eccezione l’ex rossoblù Beppe Tomasini.