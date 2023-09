Radunovic, dall’Atalanta all’Atalanta 

Prima gli applausi sulla fiducia da parte dei tifosi, quasi una pacca sulla spalla prima della gara con l'Udinese. Poi, per spazzar via i fantasmi di Bologna quella paratessa su Lucca, un muro insuperabile per l'attaccante dei friulani, la risposta migliore che Boris Radunovic poteva dare a chi, troppo frettolosamente, aveva già dimenticato la sua firma sulla promozione e chiedeva il cambio della guardia tra i pali del Cagliari. Che invece sono cosa sua e lo saranno anche domani, a Bergamo, contro l'Atalanta. Non una partita come le altre, non può esserlo, contro la Dea che ha prima sedotto il giovane Boris, portandolo in Italia dalla Serbia, per poi abbandonarlo.

Presente e passato

Radunovic ha studiato un anno alle spalle di Cragno per poi raccoglierne l'eredità. Un avvio complicato, anche perché per un portiere serve tempo per riprendere le coordinate di porta, area di rigore e campo. E lui, Boris, negli ultimi anni aveva messo tantissimi allenamenti e pochissime gare ufficiali. Poi, con l'arrivo di Ranieri, ecco l'esplosione e una promozione che Radunovic ha afferrato con partite memorabili. Riprendendosi quella Serie A che l'Atalanta gli aveva fatto solo annusare. Quando nell'estate del 2015 lo aveva pescato nel Rad della sua Belgrado. Ad appena 19 anni, Radunovic si divide tra Primavera e prima squadra, non giocando praticamente mai. Appena 5 presenze con i giovani guidati da Bonacina, che gli preferisce Turrini e Mazzin, in una squadra dove si affacciano anche i giovanissimi Bastoni e Dossena, suo futuro compagno in Sardegna. In prima squadra, Reja gli regala l'esordio all'ultima giornata, a Genova, prima e ultima volta con l'Atalanta, che decide di fargli iniziare un lungo giro d'Italia. Avellino, Salernitana e Cremonese in Serie B, poi Verona in A, infine nella stagione 2020-21 il ritorno alla base, a Bergamo. Dove Gasperini, però, non lo vede mai. Sulla carta è il terzo portiere, nella realtà è il quinto dietro Gollini, Sportiello, Rossi e l'esordiente Carnesecchi.

L'isola del tesoro

Così, quando nell'estate del 2021 il Cagliari chiama, l'Atalanta risponde, spedendo Radunovic in pacco regalo in Sardegna, a titolo gratuito più 100mila euro da pagare all'esordio, che arriva a San Siro, contro il Milan alla seconda giornata. Boris “festeggia” la sua prima in rossoblù con quattro reti al passivo in 45'. Un anno di apprendistato, poi la B da titolare e protagonista. Abbastanza per meritarsi conferma e rinnovo del contratto in A, dove nelle prime quattro giornate ha tenuto due volte la porta inviolata e guida la terza retroguardia del massimo campionato. E domani, c'è da scommetterci, vorrà dimostrare a Gasperini e a chi non gli ha mai dato fiducia che la Serie A se la merita eccome.