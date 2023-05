Raduno social per fotografare le carceri  

Pubblicizzare le vecchie carceri attraverso alcuni fra i migliori instagramer dell’Isola. Lo ha pensato l’amministrazione comunale di Castiadas che per il 27 maggio ha accolto l’invito di otto professionisti dei social che hanno chiesto di poter scattare e, appunto, pubblicare, video e foto della colonia penale. «Riteniamo - ha detto il sindaco Eugenio Murgioni - sia una iniziativa di grande importanza per il risalto del territorio di Castiadas e una vetrina utile per la divulgazione dello stesso tramite i canali social».

Gli instagramer saranno accompagnati da una guida. Le immagini prodotte resteranno a disposizione dell’amministrazione comunale per implementare il materiale di promozione territoriale».

Il Comune sta investendo molto sulla promozione: tra le ultime operazioni l’acquisto di una pagina all’interno della guida del Touring Club Italiano e alcune gigantografie nello scalo di Cagliari-Elmas. (g. a.)

