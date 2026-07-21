Raduno paracadutisti, Skydive in attesa delle autorizzazioni 

Comune di Tortolì e Consorzio industriale hanno garantito patrocinio e ospitalità. L’appuntamento con i lanci dal paracadute sono stati annunciati per il periodo tra il 7 al 31 agosto. Il tavolo è apparecchiato, fatta eccezione per le autorizzazioni. Non un dettaglio. «Le abbiamo richieste tutte. Siamo in attesa dei relativi nulla osta», ha detto Valentino Deriu, presidente dell’associazione Skydive Sardegna con sede a Serdiana che, già in passato, aveva scelto Tortolì come capitale sarda del paracadutismo. Per provare l’ebbrezza del lancio erano arrivati turisti non solo dalla Penisola ma anche da diverse nazioni europee, come Francia, Belgio e Russia.

Un balsamo per il turismo. Ma non l’anno scorso, quando la Aliarbatax, società controllata del Consorzio industriale e proprietaria dello scalo di Basaura, non aveva concesso il nulla osta alla Skydive Sardegna per organizzare la manifestazione. Stavolta c’è la disponibilità degli enti, sia Comune che Consorzio, allineati sotto il profilo amministrativo (il sindaco Marcello Ladu è anche presidente del Consorzio), ma i vertici dell’associazione non si sbilanciano, proprio perché in attesa delle autorizzazioni. L’eventuale conferma avverrà nei prossimi giorni. Sarebbero, nel caso la Skydive Sardegna ottenesse tutti i permessi, tre settimane di divertimento adrenalinico tra l’aeroporto e i cieli della costa orientale.

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