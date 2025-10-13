Raduno internazionale all’Hardcore Fest di Ussana 

L'hardcore isolano più vivo che mai, in una continua attività che non è pura testimonianza, ma dimostrazione di vitalità: e questo sabato a Campidarte (Ussana) il Cagliari Hardcore Fest sarà la grande prova per l’omonimo collettivo del capoluogo, che torna per una terza edizione con dodici band e ospiti internazionali.

Già dal primo pomeriggio avrà quindi inizio la musica, con attesa per i tre headliner del Fest dall'estero. Prima di tutto gli Still in Love, dal Regno Unito, che hanno esordito quest’anno con il disco “Recovery Language” dimostrando però la grande esperienza alle spalle dei membri, già militanti in celebri band come Bring Me The Horizon e Dead Swans, come anche l'abilità nel miscelare introspezione e metallico, graffiante hardcore. Dalla Francia invece arrivano (per la prima volta in Italia) i Worst Doubt, band da ex-affiliati dei gruppi Backboned e Wolfpack, il cui metallic hardcore dall'ispirazione newyorchese ha trovato nuova linfa e direzione nell'ultimo extended-play, “Immortal Pain”. Non solo conterranei, ma pure con parte della formazione condivisa con i Worst Doubt sono poi i Sorcerer, che tra pesanti giri di chitarra e atmosfere oscure incarnano invece una sfumatura più primordiale del metalcore con accenni emo, di cui è intriso l'esordio “Devotion”.

Direttamente dalla penisola sono invece i romani Short Fuse, tornati dopo uno iato di tre anni per una dose pura di hardcore punk anglofono dalla Capitale, mentre è al debutto nell’Isola il progetto Ozone Dehumanizer, rapcore da Bari. Alla primissima data sarda anche i ternani Die Abete, veterani del post-hardcore tricolore con attitudine al rumorismo e alla lo-fidelity, come pure gli anch’essi capitolini Feldspar, già collaboratori dei Short Fuse ma tendenti più al melodic hardcore. Un cartellone di grandi novità musicali per il territorio, che viene completato anche dagli ultimi due gruppi dalla Penisola: i Final Struggle, con il loro marchio di hardcore modenese dal gusto anni Novanta, e i concittadini Konoha, screamo (o skramz) di fiera tradizione tricolore. Nomi conosciuti della scena hardcore isolana al Fest sono gli algheresi Vile Denaro, il trio cagliaritano dei Miscredente e i For Different Ways

