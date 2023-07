Raduno di giovani scout 

Giornata di incontro scoutistico, a Elmas, tra realtà geograficamente distanti per “Rover e Scolte”, rispettivamente i ragazzi e le ragazze tra i 15 e i 19 anni: domani, a partire dalle 19, nel parco di Giliacquas si terrà la manifestazione “Rovermoot 2023 - S'Incontru”. L’appuntamento è organizzato dall’associazione scoutistica Assoraider e ha come obiettivo la condivisione di esperienze per valorizzare ideali come amicizia, fraternità, lealtà, rispetto, cortesia, sobrietà, parsimonia, protezione del debole e dell’ambiente. (c. m.)

