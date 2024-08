Raduno di auto, intervengono i carabinieri 

Il solito raduno in via “Su Moriscau”, a Sestu. Cinquanta auto, forse di più. Magari doveva essere un semplice raduno, oppure erano in programma sfide ad alta velocità, le stesse che in passato avevano trasformato in una pista da corsa la strada e il parcheggio del grande centro commerciale.

Un dubbio destinato a restare: saputo di questo raduno, i carabinieri hanno infatti attivato un servizio di prevenzione piazzandosi all’inizio e alla fine della strada e bloccando così ogni ogni velleità di eventuali sfide a colpi di acceleratore e testacoda.

Ad intervenire sono state due pattuglie della Stazione di Sestu e del Reparto radiomobile di Quartu. Alla fine c’è stato solo il rombo dei motori, le radio a tutto volume e una serata assolutamente tranquilla, senza le temute emozioni e senza neppure una multa da parte delle forze dell’ordine. Poi tutti a casa.

Qualcuno comunque ha sicuramente dato l’allarme chiamando i carabinieri che, viste le sfide inb auto di qualche anno fa, hanno con la loro presenza convinto i partecipanti a stare in sosta con le loro quattro ruore trascorrendo assieme il resto della serata con le radio a tutto volume. Gli stessi carabinieri di Quartu e Sestu si sono limitati a fare qualche controllo fra le auto. Le pericolose sfide del passato a Su Moriscau sono rimaste un pallido ricordo.

