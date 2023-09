Raduno del Nepente, atteso Piero Pelù 

Domani a Oliena si terrà il terzo raduno del Nepente, organizzato dal Vintage Clan Oliena con il patrocinio del Comune e il sostegno dell’azienda vitivinicola Fratelli Puddu. Il programma prevede alle ore 9 l’esposizione di autovetture d’epoca, la consegna gadget e street food Beerbeghe in piazza San Giuseppe. Alle 11.30 partenza per il giro panoramico e un’ora dopo visita all’azienda agricola Puddu con la degustazione di un calice di Nepente e dolci tipici. Pranzo in agriturismo in località Istei e poi via libera a musica con i Santa Fè, open bar, premiazioni e saluti. Come nelle scorse edizioni, c’è chi attende l’arrivo di Piero Pelù nel paese. I più speranzosi pubblicano sui social foto del cantante a bordo di un’auto vintage con la domanda: “Sarà dei nostri anche quest’anno?”. (g. pit.)

