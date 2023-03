Raduano via dall’Isola la sera della fuga 

Un aiuto importante alle indagini potrebbe arrivare dalle telecamere normalmente utilizzate per il controllo del traffico, oltre che dall’esame dei tabulati telefonici dei dispositivi risultati attivi nella zona del penitenziario. Non solo. C’è anche il sospetto che Raduano avesse trovato il modo di comunicare con l’esterno ormai da tempo, riuscendo così a pianificare alla perfezione i dettagli della sua evasione.

Potrebbe aver lasciato la Sardegna già la sera del 24 febbraio, lo stesso giorno dell’incredibile fuga dal carcere di Badu ‘e Carros. Oppure potrebbe essere riuscito ad attraversare il mare il pomeriggio successivo, riuscendo a nascondersi in una nave passeggeri o imbarcandosi in un traghetto merci. Marco Raduano, il presunto boss 39enne della Sacra Corona Unita, non solo è riuscito a calarsi dal muro del supercarcere nuorese con una corda ricavata intrecciando varie lenzuola, ma avrebbe avuto anche qualcuno all’esterno del supercarcere di Nuoro che lo aspettava e che poi l’ha aiutato a dileguarsi. Con il trasferimento dell’inchiesta sull’evasione dalla Procura barbaricina alla Direzione distrettuale antimafia di Cagliari, le indagini potrebbero già aver fatto registrare nelle ultime ore una netta accelerata, estendendosi a tutto il territorio nazionale.

Bocche cucite

Nei corridoi della Dda del capoluogo il riserbo è assoluto, visto che la situazione è delicatissima. Il procuratore capo Rodolfo Sabelli – dopo alcuni giorni – ha ottenuto la trasmissione degli atti del fascicolo dai magistrati nuoresi, incaricando subito il sostituto dell’antimafia, Emanuele Secci, di coordinare le indagini congiunte di polizia e carabinieri. La ragione del trasferimento di competenze è chiara: Raduano è un detenuto ritenuto affiliato alla Sacra Corona Unita e la sua fuga, col passare delle ore, sembrerebbe sempre meno legata a circostanze fortuite dovute ad errori nel sistema di sorveglianza, e sempre più frutto di un piano studiato nei minimi particolari a cui avrebbe preso parte più di un complice.

Le indagini

Un aiuto importante alle indagini potrebbe arrivare dalle telecamere normalmente utilizzate per il controllo del traffico, oltre che dall’esame dei tabulati telefonici dei dispositivi risultati attivi nella zona del penitenziario. Non solo. C’è anche il sospetto che Raduano avesse trovato il modo di comunicare con l’esterno ormai da tempo, riuscendo così a pianificare alla perfezione i dettagli della sua evasione.

Il sindacato

«Abbiamo letto che ci sarebbe chi chiede la rimozione del Direttore del carcere nuorese e del Provveditore», scrive in una nota il segretario generale della Fns Cisl Sardegna, Giovanni Villa, «assurdo, anche perché tale richiesta proviene da chi nell’Isola non ha nessun peso rappresentativo. La dottoressa Incollu che, non ci risulta abbia mai firmato provvedimenti per tenere aperte le celle nelle sezioni AS, è sempre stata disponibile nell’occuparsi di più carceri, in certe giornate anche tutte e dieci contemporaneamente, va premiata non rimossa».

I rappresentanti dei lavoratori penitenziari, tuttavia, difendono anche il Provveditore. «Vorrei vedere chi, al suo posto», prosegue il segretario della Cisl, «per come è disastrato il sistema penitenziario isolano, avrebbe potuto fare meglio con le poche risorse a disposizione».

