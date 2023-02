Raduano: «Sto arrivando» 

Non solo aveva le lenzuola, le chiavi e un gancio per arrampicarsi sul muro di cinta. Ma avrebbe anche avvisato che stava uscendo. Marco Raduano, 39 enne boss della mafia garganica scappato dal carcere di Badu ’e Carros, potrebbe essere riuscito a dare la certezza al suo (o suoi) complici dell’imminente evasione. Ne sono convinti gli investigatori, che giorno dopo giorno mettono insieme i puzzle di un’indagine che mira ad individuare fiancheggiatori, e soprattutto a riportare dietro le sbarre il criminale pugliese. Probabilmente il boss aveva con sé un telefonino. Intanto scoppia la polemica. Durissimi i sindacati. Il segretario regionale dell’Ussp, Alessandro Cara, denuncia: «Da anni Badu ’e Carros ha perso i requisiti fondamentali per la classificazione di “massima sicurezza” pur essendo oggetto di assegnazione di detenuti importanti». Per Donato Capece (Sappe) «l’evasione è la conseguenza dello smantellamento delle politiche di sicurezza». Il parlamentare Pietro Pittalis (Forza Italia) presenta un’interrogazione al ministro Nordio cui chiedono di riferire alla Camera anche M5S e Avs.

Le indagini

Si attendono i primi provvedimenti del ministero della Giustizia, che ha inviato gli ispettori a Badu ‘e Carros, e della Procura di Nuoro che ha aperto un’inchiesta per evasione e favoreggiamento. Il vice ministro Francesco Paolo Sisto ha parlato di «primi risultati nelle prossime ore». Ma è dai sindacati che arrivano le accuse più dure al “sistema” carcere, abbandonato a se stesso. L’Uspp entra nel merito rispetto alla classificazione del carcere nuorese come di “massima sicurezza”: «Quell’istituto, da diversi anni, ha perso i requisiti fondamentali».

Requisiti perduti

Per ospitare detenuti mafiosi, nell’alta Sicurezza e al 41 bis, servono requisiti come l’organico di polizia penitenziaria rinforzato rispetto al normale. «L’istituto nuorese - denuncia l’Uspp - ha un organico carente del 25 per cento, aggravato dalla presenza di un numero ingiustificato di unità di personale femminile» che non può essere impiegato nella sezione. A favorire la fuga anche le carenze strutturali. «Il muro di cinta - ricorda Cara - aspetta da anni i lavori di ristrutturazione, quindi non è presidiato dal personale. Tra i requisiti manca “l’intercinta” (la recinzione esterna al muro di cinta, che non deve essere in rete metallica ma in sbarre metalliche verticali), un impianto di anti-scavalcamento e ha una sala regia operativa parzialmente». Carenze che assimilano l’istituto ad una colonia penale e che, secondo il sindacato, «erano a conoscenza di tutti i vertici dell’amministrazione penitenziaria, regionali e nazionali. Negli ultimi tre anni, Badu ‘e Carros è stato oggetto di diverse “passerelle” e conseguenti “valutazioni”».