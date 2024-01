Raduano nella black-list dell’Europol 

«Dangerous», ossia molto pericoloso. La scritta in rosso è quella ben visibile sulla foto di Marco Raduano, inserito tra i 61 latitanti più pericolosi d’Europa dall’Europol. Il boss della Sacra Corna Unita scappato il 24 marzo da Badu’e Carros, entra così nella speciale lista della polizia europea insieme ad altri due italiani, Giovanni Motisi e Renato Cinquegranella, due boss mafiosi, condannati all'ergastolo. L’Europol traccia così il profilo di Raduano: «è evaso dal carcere di Nuoro (Sardegna) dove era sottoposto al regime carcerario di massima sicurezza in quanto capo dell'omonimo clan mafioso della 'Società Foggiana' (antica Sacra Corona Unita). Il clan è tuttora operante nel Gargano, in provincia di Foggia.

Il profilo criminale è ritenuto «particolarmente importante. È al vertice dell'omonima organizzazione criminale operante nel Gargano di Vieste, federata ad altri clan di Manfredonia, con il ruolo di promotore, organizzatore e spietato killer del gruppo dedito al perpetrazione di omicidi, traffico di droga e gestione del racket delle estorsioni. È notoriamente conosciuto negli ambienti criminali del Gargano e Foggia come 'pallone e/o Woolrich'. Condannato a 24 anni per appartenenza ad un'organizzazione mafiosa, traffico di droga, detenzione di armi e altri gravi reati».

RIPRODUZIONE RISERVATA