Raduano nascosto in cantina 

Era nascosto in una cantina in via Aligi Sassu, a non più di 300 metri dal muro di cinta del carcere di Badu ’e Carros che era riuscito a scavalcare grazie ad un gancio e a lenzuola annodati. Marco Raduano è rimasto lì all’insaputa dei proprietari per tre giorni mentre veniva cercato ovunque. Invece era a due passi dalla sua cella. La fuga non trovò la staffetta che lo avrebbe dovuto prelevare e portare fuori dall’Isola. Il suo favoreggiatore, Daniele Peron di Mestre, che lo attendeva a bordo di un’Alfa Romeo 159, mandato a Nuoro da Marco Rinaldi, parente di Raduano, per aiutarlo, era stato fermato poco prima a un posto di blocco in via Dessany nei pressi del carcere in un controllo predisposto dal questore Alfonso Polverino. È un altro tassello che si aggiunge all’indagine sui favoreggiatori che hanno aiutato e coperto fuga e latitanza del boss, ormai pentito, e che mercoledì ha portato in carcere 14 presunti fiancheggiatori. Oggi, in video collegamento con il gip di Cagliari, Luca Melis, e il titolare dell’indagine, il pm della Dda di Cagliari Danilo Tronci, sono fissati i primi interrogatori di garanzia.

Gli interrogatori

Nelle 163 pagine dell’ordinanza che condensano 30 mila atti d’indagine della polizia ci sono tutti i passaggi che Raduano ha effettuato dall’evasione del 2023 alla cattura un anno dopo in Corsica, e i collegamenti con la mala pugliese e le collusioni in terra corsa. In carcere sono finiti con l’accusa a vario titolo di favoreggiamento e procurata inosservanza di pena aggravati dall’agevolazione mafiosa del clan foggiano di Raduano e detenzione di armi Courbery Cedric 54 anni, Gerom Reggeti, 60, Massimiliano Demontis, 47, di Sant’Antonio di Gallura, l’agente di polizia penitenziaria di Siniscola Salvatore Deledda, 39, gli allevatori di Padru Elio e Mauro Gusino di 59 e 32 anni e il nipote Antonio di 39. Marco Furfaro, 56, gli allevatori di Orune Antonio Mangia, 54, Pietro Antonio Tolu, 51, il bittese Martino Contu, 54, e i veneti Marco Rinaldi, 30, Ruffert Tommaso, 36, Daniele Peron 60. Sono assistiti dagli avvocati Giancarlo Serra, Giuseppe Luigi Cucca, Roberto Corrias, Giuseppe Talanas, Giampaolo Murrighile e Stefano Stocchino.

All’addiaccio

A spiegare come ha vissuto nella sua latitanza è stato proprio Raduano, diventato collaboratore di giustizia. Prima aveva raccontato, dopo la fuga da Nuoro, di essere passato a Orune dove rimase mesi. Ma nessun riscontro fu trovato tanto che poi spiegò che non era Orune ma Bitti, in un ovile dove rimase pochi giorni, prima del trasferimento a Padru, in tenda. Un rifugio che doveva essere anche quello scelto nel piano iniziale perché sulla staffetta fermata per caso il giorno dell’evasione c’erano una tenda, sacchi a pelo e un fornello da campeggio. Poi fu proprio una tenda nelle campagne di Padru il rifugio per quattro mesi, aiutato dai Gusino. Ma il gruppo di Padru, che pare ricevesse compensi, ad un certo punto, alzò la posta per il rischio. Solo allora arrivò il gruppo di prelievo corso.

RIPRODUZIONE RISERVATA