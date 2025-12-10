VaiOnline
Tribunale.
11 dicembre 2025 alle 00:21

Raduano, il giallo di Orune 

«Le celle telefoniche smentiscono l’evaso quando accusa Mangia» 

La fuga del boss Marco Raduano è ancora tinta di giallo, soprattutto per quanto riguarda i complici. «Dopo l’evasione e i quattro giorni passati a Nuoro sono riuscito a farmi recuperare da un altro soggetto del Nord, uno che aveva contatti con Gianluigi Troiano, e mi sono spostato a Orune». È il 9 aprile 2024 quando l’evaso, diventato collaboratore di giustizia, comincia a vuotare il sacco. L’uomo del Nord sarebbe stato l’orunese Antonio Mangia. Poi il pentito aggiunge un dettaglio centrale: «Mi è arrivato un telefono impostato con la messaggistica BC1, i sardi mi avevano detto che conoscevano l’app. Il telefono che avevo in uso durante la fuga l’ho rotto e buttato vicino alla prima tenda a Orune».

Occhi su Orune

Sono le frasi dai verbali dell’evaso, che accendono un faro sugli orunesi Antonio Mangia e Pietro Tolu (difesi da Giancarmelo Serra e Ivano Iai), oggi unici imputati nel processo sulle coperture alla fuga del boss. Gli altri, sono stati giudicati in abbreviato a Cagliari con pesanti condanne. Ma è proprio la distanza tra quelle affermazioni e ciò che è stato verificato dagli investigatori a trasformare Orune nel nodo controverso. Quando gli agenti, insieme a Raduano, effettuano i sopralluoghi, il pentito riconosce i luoghi di Bitti, Mamone e Padru. Non Orune: il boss non li conduce nel paese né indica aree compatibili con il racconto della “tenda” o del telefono gettato.

I riscontri

La difesa insiste: il telefono usato da Raduano non ha mai agganciato le celle di Orune. A confermarlo in aula gli investigatori. Mangia entra nell’indagine dopo le parole del pentito, in una fase avanzata. Il pm Danilo Tronci fa ricostruire agli investigatori della Polizia i contatti di Mangia con Antonio Gusinu (condannato in abbreviato) e i movimenti dei telefoni criptati identificati nell’inchiesta. Aggiunge la rete di legami con altre figure già nell’indagine - Marcello Gaia, Martino Contu e Massimiliano Demontis -. E la ricostruzione dei tabulati permette di mappare i movimenti del boss e parallelamente una simmetria in due giorni, tra lo spostamento del telefono di Mangia e di alcuni dei telefoni criptati. Riscontri decisivi per gli inquirenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

