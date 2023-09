Radonjic dà spettacolo e il Torino asfalta la Salernitana 

Salernitana 0

Torino 3

Salernitana (3-4-2-1) : Ochoa; Lovato, Gyomber (1’ st Ikwuemesi), Pirola; Mazzocchi, Legowski (22’ st Kastanos), Bohinen (1’ st Martegani), Bradaric (22’ st Fazio); Candreva, Cabral; Botheim (1’ st Tchaouna). Allenatore Sousa.

Torino (3-4-2-1) : Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova (23’ st Soppy), Tameze, Ricci (43’ st Gineitis), Lazaro; Seck (33’ st Linetty), Radonjic (33’ st Karamoh); Zapata (43’ st Pellegri). Allenatore Juric.

Arbitro : Giua di Olbia.

Reti : pt 15’ Buongiorno, 41’ Radonjic; st 5’ Radonjic.

Note : ammoniti Gyomber, Bellanova, Schuurs, Fazio.

SALERNO. Il Torino passa all’Arechi e conquista la seconda vittoria consecutiva. La squadra di Sousa non riscatta il passo falso di Lecce. Si rivede Dia, che si accomoda in tribuna. In avvio la Salernitana prova per due volte la conclusione. Fiammata illusoria. La squadra di Juric al primo tentativo passa sugli sviluppi di un angolo con Buongiorno. Poi sale in cattedra Radonjic che raddoppia al 43’ dal limite e triplica al 5’ della ripresa.

