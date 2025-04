Radja chiarisce tutto 

«Ho chiesto a un boss i soldi per i miei debiti». Radja Nainggolan rivela le sue debolezze ma, in una intervista, sottolinea la sua estraneità al traffico internazionale di droga, l’accusa per cui era stato arrestato tre mesi fa. Accusa poi decaduta.

Il centrocampista ex di Cagliari, Roma e Inter, che in Sardegna aveva sposato Claudia Lai, da cui poi si è separato, è intervenuto nel programma televisivo Bar Goens, della tv nazionale belga, spiegando di aver chiesto un prestito di 100 mila euro a Nasr-Eddine Sekkaki, un noto trafficante di droga. Avvicinato grazie a conoscenze comuni. Proprio questo passaggio di danaro aveva attirato l’attenzione degli inquirenti, che avevano sospettato un suo coinvolgimento in attività illecite. «Nessun traffico di droga», ha chiarito il calciatore belga, «ero io ad aver bisogno di soldi, per i debiti di gioco e i conti bloccati per il divorzio». Radja per questo si sarebbe rivolto a Sekkaki, che gli avrebbe fornito i contanti, restituiti poi a rate, con bonifici mascherati da «investimenti in edilizia».

