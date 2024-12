«Radioterapia personalizzata» 

«Le tecnologie radioterapiche moderne hanno rivoluzionato il trattamento del tumore alla prostata — una patologia con una prognosi generalmente favorevole — portando un enorme vantaggio per il paziente, non solo nel dimezzare il numero di sedute, passato da 40 a 25 ma anche nel preservare gli organi sani attraverso l’impiego della Radioterapia Guidata dalle Immagini (IGRT), ad Intensità Modulata (IMRT) e Volumetrica Modulata ad Arco (VMAT). Queste tecniche, in casi selezionati, consentono di eseguire anche trattamenti ultra ipo frazionati in sole 5 sedute», afferma il professor Gian Carlo Mattiucci, direttore del reparto di Radioterapia oncologica al Mater Olbia Hospital.

«Il reparto di radioterapia oncologica del Mater Olbia Hospital (Mater ART – Advanced Radiation Therapy) dispone di due macchinari di ultima generazione: MRIdian (Viewray Sistem) ed Ethos (Varian), che permettono di effettuare la radioterapia adattativa online (ART). Questa tecnica consente di personalizzare il trattamento in base all’anatomia del giorno rilevata prima della terapia tramite risonanza magnetica o TAC. È particolarmente efficace nel ridurre la tossicità e aumentare la precisione del trattamento», spiega Mattiucci: «Quando indicato viene utilizzato MRIdian per effettuare terapie stereotassiche ultra-ipofrazionate in sole 5 sedute, mantenendo una dose equivalente alle 25 sedute tradizionali. Grazie alla risonanza magnetica integrata, è possibile applicare il trattamento "urethra-sparing", adattando quotidianamente il bersaglio alle caratteristiche anatomiche del paziente, contenendo gli effetti collaterali a carico di vescica e retto. Ad oggi, sono stati trattati 40 pazienti con ottimi risultati e tossicità basse».

«Il Mater Olbia è stato il primo centro in Italia a installare Ethos», aggiunge il professore: «Stiamo partendo con uno studio condiviso con il Negrar di Verona, per provare a ridurre le sedute da 35 a 20 nei pazienti già operati con recidiva evidenziata dall’aumento del PSA (antigene prostatico specifico)».

«L’intelligenza artificiale (AI) è integrata nei macchinari di radioterapia e viene utilizzata dal radioterapista e dal fisico medico per velocizzare l’elaborazione del piano di trattamento, consentendo di ottenere in pochi minuti risultati che normalmente si ottengono in ore di lavoro», sottolinea lo specialista: «L’AI supporta il clinico, nell’identificazione del volume bersaglio e degli organi a rischio vicini, ed il fisico, nell’elaborare rapidamente un piano di trattamento che soddisfi i requisiti clinici».