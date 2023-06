Radioterapia oncologica,  si cerca di evitare il caos: «Ora un piano d’emergenza» 

«Al Businco stiamo sostituendo i macchinari di Radioterapia oncologica vecchi di quindici anni, obsoleti e spesso guasti. Al termine di questo processo importantissimo di rinnovamento tecnologico, avremo apparecchiature all’avanguardia, come poche in Italia, in grado di offrire terapie nuove e tempi molto ridotti rispetto agli attuali. Insomma, garantiremo cure migliori e la riduzione delle liste d’attesa. Nel frattempo, per alcuni mesi, è inevitabile che ci siano disagi per i pazienti, ma stiamo mettendo in campo tutte le soluzioni possibili per ridurli al minimo, per dare supporto all’ospedale centro di riferimento per tutta l’Isola, e per evitare che i malati di cancro debbano andare a curarsi fuori».

Così l’assessore alla Sanità Carlo Doria, che «dopo tutto questo tam tam dei giorni scorsi», ha voluto «fare chiarezza» – e ieri ha prima riunito i vertici delle Aziende sanitarie dell’Isola che hanno i Linac, gli acceleratori lineari per i trattamenti anti-tumorali (sono quattro in tutto) poi, con la direttrice generale e il direttore sanitario dell’Arnas Brotzu Agnese Foddis e Raimondo Pinna, con il primario di Radioterapia oncologica del Businco Raffaele Barbara, e con il direttore delle professioni sanitarie Gino Sedda, ha incontrato i giornalisti per «spiegare nei dettagli quello che si sta facendo e quello che si è già fatto». Mentre lunedì prossimo sono stati chiamati i sindacati.

L’attività ridotta

Nei giorni scorsi, la notizia del fatto che «a causa del rinnovo tecnologico, fino al 30 ottobre 2023, le donne con tumore al seno e gli uomini con tumore alla prostata», non sarebbero più potuti essere «reclutati per il trattamento radiante», in quanto le liste d’attesa «superano i 120 giorni (tempi oncologicamente non adeguati per la cura di queste patologie)» – scritto nero su bianco in un documento firmato dal dottor Barbara – ha scatenato una bufera. Le opposizioni in Consiglio regionale hanno chiesto la convocazione straordinaria urgente della commissione competente, mentre l’Usb Sanità ha annunciato un esposto in Procura «per interruzione di pubblico servizio».

Le strategie

Così ieri si è deciso di comunicare ufficialmente quali strategie si stanno adottando per dare risposte ai sardi. Innanzitutto in questa fase di sostituzione resteranno in funzione due macchinari anziché uno (come inizialmente previsto) e lo faranno fino alle 11 di notte, in maniera tale da recuperare un po’, ma«ovviamente le urgenze sono sempre garantite», sottolinea Barbara, che aggiunge: «È mio dovere e precisa responsabilità informare le persone se i tempi d’attesa si allungano e quindi eventualmente se vogliono rivolgersi ad altri centri». In questo caso – gli altri centri in Sardegna possono essere il San Francesco di Nuoro (che ha due macchine ma riesce a farne funzionare solo una perché non ha tecnici), l’Aou di Sassari (in estrema difficoltà e impossibilitata anch’essa ad accogliere altri pazienti) e il Mater Olbia (che nell’ultimo mese ha registrato un incremento esponenziale di nuovi arrivati e sta facendo i salti mortali, con l’organico che ha, per dare risposte a tutti) – si ritoccheranno in aumento le tariffe delle prestazioni aggiuntive per incentivare gli operatori a impegnarsi di più e ad andare anche in trasferta (su base volontaria), e con il Mater Olbia è in corso un’interlocuzione per un ulteriore potenziamento delle prestazioni.

Il cronoprogramma

Tornando al Businco, il cronoprogramma degli interventi è il seguente: dal 6 luglio saranno operativi 2 Linac (vecchi), con una media di 90 pazienti al giorno; dal 30 ottobre un Linac nuovo e uno vecchio; da gennaio 2024 ci sarà un Linac nuovo e una Tomoterapia (quindi 2 Linac nuovi operativi) con previsione di circa 150/200 pazienti al giorno. A fine gennaio sarà montata, fino a giugno, la Cyberknife (un sistema robotizzato all’avanguardia di radiochirurgia stereotassica) che entrerà in servizio da luglio. Da aprile 2024 saranno operativi due Linac nuovi e una Tomoterapia.

«Un regalo ai sardi»

«L’ammodernamento in corso», sottolinea l’assessore, «è assolutamente necessario e non più procrastinabile. Le vecchie radioterapie sono uscite fuori produzione e oggi non esistono più nemmeno i pezzi di ricambio. Allungare i tempi per la loro sostituzione avrebbe comportato rischi enormi, decisamente superiori ai disagi dovuti alla transizione che, invece, gestiremo al meglio grazie all’impegno e allo sforzo comune dell’Arnas Brotzu e delle altre aziende dell’Isola».

Per fare tutto questo, c’è stato un investimento di 20 milioni di euro, risorse del Cipe e del Pnrr con il cofinanziamento della Regione. «Stiamo facendo un grande regalo ai sardi», dice Doria, «i benefici che deriveranno dalle nuove apparecchiature sono importanti, sia per la qualità delle cure, sia per i tempi d’attesa che saranno drasticamente ridotti».

