Radioterapia oncologica, guasti e attese infinite Rimborsi per chi si cura fuori 

Quello che si temeva è successo martedì: le macchine di Radioterapia oncologica del Businco, le sole due che stanno lavorando in questa fase di sostituzione graduale, si sono fermate. Un problema tecnico, che per fortuna è stato già risolto. Le terapie si sono bloccate per un giorno, le pazienti e i pazienti sono stati rimandati a casa, poi ieri l’operatività è ripresa.

Come si sa è in corso un rinnovamento tecnologico della struttura, sono in sostituzione i vecchi Linac (acceleratori lineari), e in attesa che entrino in servizio i nuovi macchinari all’avanguardia –per il primo è prevista la data del 30 ottobre, un altro sarà acceso a dicembre – ne restano in funzione soltanto due, sperando che reggano sino alla fine, dato che sono veramente obsoleti e neppure esistono più i pezzi di ricambio nel caso si rompano.

I medici e gli operatori del reparto, e i vertici dell’Arnas Brotzu (a cui il Businco fa capo) hanno avvertito un mese fa che ci sarebbero stati “disagi”, con una conferenza stampa tenuta in forte ritardo, dopo che la notizia del forte rallentamento dell’attività aveva fatto esplodere la preoccupazione tra i malati e polemiche da parte dei politici d’opposizione .

Disagi che – urgenze a parte, sempre garantite – si traducono in una lista d’attesa che oltrepassa i 120 giorni – un tempo inaccettabile per molte patologie oncologiche – e, per chi non può o non vuole aspettare tutti questi mesi, l’invito a rivolgersi a un’altra struttura del territorio nazionale.

Il problema sta ne fatto che in Sardegna l’offerta di Radioterapia oncologica fa acqua da tutte le parti. Con quella del Businco (centro di riferimento per tutta la regione) a mezzo servizio – anche se con le due apparecchiature superstiti si lavora fino alle 23 e il sabato, cioè si garantiscono in tutto circa 120 trattamenti al giorno – i malati di cancro non sanno bene a che santo votarsi. Ce ne sono solo altre tre, si trovano a Sassari – dove però, tra vetustà delle macchine e mancanza di tecnici, i numeri sono minimi –; al Mater Olbia – che ha già accolto tantissimi pazienti da Cagliari e ha praticamente raggiunto la saturazione, con attese anche qui oltre i termini consentiti dall’oncologia –; e a Nuoro – dove è attivo soltanto uno dei due Acceleratori esistenti perché non ci sono tecnici a sufficienza, e nessuno di quelli del Businco ha accettato le condizioni proposte per andare a operare in trasferta.

Così, o si aspettano almeno quattro mesi, o ci si deve rivolgere a un centro oltre Tirreno. Funziona così: si fa la visita al Businco, una volta che il radioncologo prescrive il trattamento, informando della lunga attesa, il paziente può scegliere un qualsiasi centro in Italia (la lista si trova sul sito dell’Airo, l’Associazione di radioterapia e Oncologia clinica) e rivolgersi, preventivamente, all’Ufficio fuori regione della sua Asl di appartenenza per chiedere di attivare la pratica. Soltanto una volta che c’è stata l’autorizzazione, il paziente sardo può andare a curarsi fuori, e avrà diritto al pagamento da parte della Regione di tutte le spese, di viaggio e di alloggio, per sé e per un accompagnatore. (cr. co.)

RIPRODUZIONE RISERVATA