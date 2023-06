Radioterapia meglio del bisturi 

Verona. La radioterapia può curare le metastasi come la chirurgia: uno studio in 44 istituti di 12 paesi europei con capofila il veneto Irccs Negrar ne rivaluta il ruolo. In Italia si stima che un paziente su cinque ha metastasi limitate, fino a cinque, e potrebbe trarre beneficio dalla terapia radiante come opzione non invasiva alternativa a quella chirurgica ma di pari efficacia. Eppure la radioterapia continua a rivestire in ambito oncologico i panni della cenerentola, evidenzia lo studio “Oligocare” promosso dalla Società Europea di Radioterapia Oncologica (Estro) e dall’European Organization for Research and Treatment Cancer (Eortc).

I risultati

La ricerca ha valutato l’impatto radicale della radioterapia su 1.600 pazienti che presentavano da una a cinque metastasi di varia tipologia, che originavano da tumori diversi. I risultati preliminari sono stati presentati al congresso annuale dell’Estro, appena concluso a Vienna, da Filippo Alongi, ordinario di Radioterapia oncologia a Brescia e direttore della Radioterapia oncologica avanzata dell’Ircss. «Gli oligometastatici sono quei pazienti che pur avendo una malattia estesa in più sedi nell’organismo, presentano un numero limitato di lesioni, fino a 3-5 in uno o più organi - spiega Alongi - In Italia si stima che siano uno su cinque e solitamente per questi pazienti si ricorre alla radioterapia a scopo palliativo, cioè per alleviare il dolore o prevenire i sintomi, per cui viene prescritta a basse dosi e mirata sulla sede delle lesioni che possono causare grandi sofferenze». I pazienti testati sono stati 1.600 di cui più di 200 provenienti dall’Irccs, uno dei centri più all'avanguardia del nostro Paese nella cura radioterapica dei tumori. Per il trattamento delle lesioni è stata impiegata la radioterapia stereotassica, cioè ad alte dosi ionizzanti e i trattamenti hanno avuto una durata media di 5 sedute, in molti casi effettuati contemporaneamente alla terapia medica. Emerge che la radioterapia, in aggiunta ai farmaci e in qualche caso da sola, ad esempio nei tumori alla prostata, è in grado di distruggere più metastasi spegnendo localmente la malattia, con una sopravvivenza del 97% dopo 6 mesi dal trattamento ed effetti collaterali rilevanti in appena l’1% dei casi.

