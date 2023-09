Radioterapia, le code sono infinite  Cura dei tumori, rete regionale in tilt 

In mezzo ai disagi dei pazienti che annaspano nel pantano delle liste d’attesa anche per le cure di radioterapia, ci mancava solo il giallo con tanto di ipotesi di reato, indagini e ricerca di un colpevole. O, chissà (dipende dalla piega che prenderà questa storia) di un capro espiatorio. Dopo la denuncia pubblica fatta dalle assistenti sociali del Comune di Fonni, ieri la linea delle comunicazioni tra l’assessorato alla Sanità e l’Asl di Nuoro è diventata incandescente. Risultato: bocche cucite per tutta la giornata e una conferenza stampa in programma stamani a Nuoro. Intanto, negli uffici dell’assessorato e in quelli dell’Asl nuorese si parlava di «strumentalizzazioni, errori o addirittura un falso».

La nota contestata

Tutto è nato dalla storia di un paziente oncologico di Fonni che, in attesa di ricevere dall’ospedale San Francesco il programma delle cure radioterapiche, si è visto recapitare una lettera che gli annunciava problemi in vista: “Si fa presente che, causa lista d’attesa, purtroppo non è possibile rispettare una tempistica oncologica corretta. Attualmente tale lista d’attesa è di circa sei mesi, pertanto si invita il paziente a recarsi in altro centro fuori regione”. In pratica, gli si dice che deve fare i bagagli e andare a curarsi nella Penisola. Il falso sarebbe questa lettera? La lettera c’è, le assistenti sociali di Fonni l’hanno vista, hanno cancellato i dati sensibili e l’hanno pubblicata. «Abbiamo raccolto il disagio di una persona che ha bisogno di cure», dicono dal servizio del Comune, «e ci è sembrato giusto denunciare la cosa chiedendo lumi all’assessore alla sanità».

Macchine in sostituzione

Da qui la domanda: davvero non c’è in Sardegna un altro presidio che possa prendere in carico i malati oncologici finiti in coda alle liste d’attesa? I disagi, già aggravati da tre anni di Covid, per i pazienti oncologici si sono ulteriormente acuiti la primavera scorsa, quando al Businco - l’ospedale di Cagliari centro di riferimento per l’intera regione - è stata avviata la sostituzione dei vecchi macchinari di radioterapia con apparecchiature di ultima generazione che garantiranno cure migliori, la riduzione dei tempi del trattamento e quindi delle liste d’attesa. Nel frattempo, mentre i lavori procedono, il Businco sta garantendo una media di cento prestazioni di radioterapia al giorno, con turni dalle 7,30 alle 23 più il sabato mattina.

La tabella di marcia

A giugno scorso, durante un incontro tra l’assessore Carlo Doria e i direttori generali delle aziende che dispongono dei Linac (gli acceleratori lineari per i trattamenti antitumorali), è stata messa a punto la tabella di marcia del piano di emergenza; una rete regionale che – al netto delle urgenze sempre garantite – avrebbe dovuto far da paracadute anche ai pazienti di altre Asl incagliati nelle liste d’attesa. Sono stati coinvolti il San Francesco di Nuoro (che ha due macchine, ma solo una funziona perché mancano i tecnici), l’Aou di Sassari (piena fino al collo) e il Mater Olbia. «Per alcuni mesi», aveva detto Doria, «è inevitabile che ci siano disagi, ma stiamo lavorando per ridurli al minimo ed evitare che i malati di cancro debbano andare a curarsi fuori».

La rete paracadute

L’invito fatto al paziente di Fonni, però, sembra dire che questa rete regionale sta facendo acqua. «Noi la nostra tabella di marcia la stiamo rispettando», assicura Agnese Foddis, direttrice generale dell’Arnas Brotzu. «Stiamo lavorando con due vecchi Linac, e visto che la sostituzione dei macchinari ha determinato una riduzione delle terapie, stiamo correndo per stare dentro il programma». A fine ottobre, «dismetteremo una delle due macchine vecchie, ma siccome avremo un Linac nuovo, dal punto di vista tecnologico sarà come disporre di tre macchinari. Arriveranno poi la Tomoterapia e la Cyberknife», un sistema robotizzato all’avanguardia.

A pieno ritmo

Dal Mater Olbia, il direttore generale Marcello Giannico dice che, «da giugno stiamo lavorando a pieno ritmo». Ad aprile scorso il Mater faceva 32 trattamenti al giorno; a giugno tra i 38 e i 40; oggi 48. Le liste d’attesa sono di 30 giorni. «Ho dovuto concordare coi colleghi che lavorano in radioterapia un piano di straordinari per sopperire all’ulteriore richiesta di prestazioni», spiega il manager. «Non siamo in grado di dare risposte a tutte le richieste del resto della Sardegna, anche perché manca il personale. Se riuscissimo a trovare ulteriore personale qualificato, potremmo aumentare le sedute. Il problema è che non si trova. Qui già si lavora 12 ore al giorno, non posso chiedere altri sacrifici».

RIPRODUZIONE RISERVATA