Radioterapia in trasferta, è polemica in Consiglio Doria: scandalo inesistente 

Approda in Consiglio regionale la questione del paziente della radioterapia di Nuoro invitato a curarsi fuori. Ieri Carlo Doria ha parlato di «uno scandalo inesistente, che però ha creato un grave danno d’immagine alla Asl di Nuoro e al sistema sanitario della Sardegna». Questo, ha spiegato, «perché ha avuto un risvolto mediatico importante a fronte del fatto che in realtà non esiste il problema e che è stata fatta una leggerezza». In ogni caso, «saranno l’indagine interna della Asl e le altre indagini a valutare il comportamento di chi ha redatto quel certificato». L’assessore avrebbe dovuto dire queste cose in Aula, ma il suo intervento è slittato a martedì, quando saranno discussi una serie di emendamenti al Collegato in tema di Sanità. Ad ogni modo, a stretto giro la consigliera del M5S Desirè Manca ha dichiarato che «il modo di operare dell’assessore è ormai chiaro a tutti: ogni volta nega l’evidenza, prima lo fa con il caso delle famiglie dei bambini oncologici per le liste d’attesa, sostenendo che non fossero vere le dichiarazioni delle mamme poi avvalorate anche dal primario di anestesia, poi è la volta del paziente oncologico». Manca sostiene di essere in possesso di altra documentazione «che non riguarda solo il caso specifico di Nuoro: anche da Sassari i pazienti vengono invitati ad andare in altri ospedali per fare radioterapia a causa della mancanza di medici».

Contraddizioni

Ieri l’assessore alla Sanità ha voluto evidenziare gli aspetti contraddittori della vicenda. Infatti, «nello stesso certificato c’è la presa in carico di un paziente e un consiglio allo stesso paziente di andare fuori». Cioè, «un invito a curarsi fuori dalla Sardegna, pur non essendo necessario, dato che il paziente era stato preso in carico dalla stessa struttura che aveva fissato nei tempi corretti il centraggio propedeutico al trattamento radiante». In questo senso, «è successa una cosa abbastanza grave per il senso di indignazione che ha generato».

Daniele Cocco (Alleanza Rossoverde) è forse il consigliere regionale che ha chiesto con più forza che l’esponente della Giunta riferisse in Aula sul caso. «L’assessore deve ricordarsi che dai primi di luglio ho rappresentato la situazione della radioterapia di Nuoro. Con gli acceleratori lineari in manutenzione a Cagliari le liste d’attesa sono fuori controllo, abbiamo decine di segnalazioni di pazienti con esami programmati e poi spostati. L’assessore avrebbe dovuto chiedere scusa al paziente e le indagini interne alla radioterapia non hanno alcun senso». Ora, «Doria dovrebbe provare a proporre soluzioni serie, magari mettendo in condizioni medici e tecnici dell’equipe di Cagliari di spostarsi a Nuoro per due volte alla settimana».

La vicenda

Ieri Doria ha ripercorso tutta la vicenda. In particolare ha ricordato di aver «ricevuto il certificato su whatsapp, scritto sulla carta intestata di un ente che ha cessato di esistere il 31 dicembre del 2021, cioè l'Ats». Anche per questo motivo, ha ammesso di aver subito pensato a un falso. «Solo il giorno successivo», ha proseguito, «ho potuto constatare l'autenticità del referto medico, che devo definire però contraddittorio: il certificato è stato rilasciato il 28 agosto. La Asl di Nuoro e il collega radioterapista avevano preso in carico il paziente andando a fissare la propedeutica al trattamento radiante tre mesi e tre settimane dopo la visita, quindi all'interno del range da quattro a sei mesi previsto dalle linee guide oncologiche nazionali». Per questo, «non si capisce la motivazione che ha spinto il collega a invitare il paziente a trovarsi un centro fuori regione, nonostante a Nuoro venissero rispettati i tempi secondo le linee guida oncologiche nazionali, come da lui stesso certificato nello stesso documento». Infine: «Nella mia veste di assessore ho chiesto a tutti i centri pubblici e privati che erogano prestazioni radioterapiche di fornirmi i tempi d'attesa attuali». Che sulla base dei dossier ricevuti risultano in linea. (ro. mu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA