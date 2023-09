«Radioterapia? Fuori Sardegna» 

Una risposta da doccia gelata, quella recapitata dall’Ats Sardegna ad un paziente oncologico fonnese, in attesa di programmare la propria radioterapia: “Si fa presente che, causa lista d’attesa, non è possibile rispettare una tempistica oncologica corretta. Attualmente tale lista d’attesa è di circa 6 mesi, pertanto si invita il paziente a recarsi in altro centro fuori regione”.

La denuncia

A segnalare il caso le due assistenti sociali del Comune di Fonni, Rosanna Verachi e Anna Gregu. Da settimane impegnate nel raccogliere le preoccupazioni di pazienti e familiari, per le lungaggini sulle cure radioterapiche all’ospedale San Francesco di Nuoro, hanno scritto all’assessore regionale alla Sanità Carlo Doria.

Si legge nella nota: «In questi giorni assistiamo impotenti e sconcertati all’interno del servizio in cui operiamo alla disperazione di numerosi malati oncologici, che non possono usufruire delle cure in nessun presidio della Sardegna per le lunghe liste d’attesa».

Proseguono: «Il sistema sanitario sardo consiglia formalmente e per iscritto agli utenti di recarsi in strutture della Penisola per poter avere le cure di cui necessitano». E ancora: «Lo scenario che incontra chi bussa alla sanità sarda è devastante, molti rinunciano alla cure mediche a causa dei tempi biblici delle liste d’attesa». A conclusione della lettera, la richiesta ferma e decisa affinché «l’assessore Doria impedisca l’esodo dei malati oncologici sardi e delle loro famiglie in strutture fuori dall’isola».

La replica

Nel frattempo l’azienda sanitaria diretta da Paolo Cannas spiega: «Il problema non è in sé la Radioterapia di Nuoro, che pur non avendo una pianta organica completa, riesce a soddisfare le esigenze del territorio di competenza e di altre aree della Sardegna». Spiega il primario Alessandro Carai: «In attesa dell’aggiornamento del parco tecnologico della Radioterapia del Businco e di Sassari, vi è stato un notevole afflusso di pazienti con patologie ordinarie e altri da trattare con tecniche speciali. La situazione delle altre radioterapie ha determinato un notevole aumento degli accessi. Al momento siamo in grado di erogare, in tempi corretti, trattamenti radioterapici su mammella e avere il controllo del gating respiratorio».

