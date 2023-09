Radioterapia, caso che scotta 

«No comment. Basta, ho già detto tutto. Non parlo più di questa vicenda, è stata anche avviata un’analisi di rischio clinico per vedere dove l’organizzazione ha sbagliato e per correggere gli errori». Il manager dell’Asl 3, Paolo Cannas, prova a mettere la parola fine al caso di Radioterapia e spegnere il clamore mediatico scoppiato con una lettera che, a causa di una lista d’attesa di sei mesi, invitava il paziente affetto da un tumore, Gianmichele Angheleddu di Fonni, a curasi fuori Sardegna. Cannas nulla dice nemmeno dopo essere andato personalmente a casa del malato che ha espresso poi parole di amarezza perché il giorno dopo la visita è stato convocato dai carabinieri sulla base dell’esposto per danno di immagine presentato dall’assessore regionale alla Sanità Carlo Doria. L’iniziativa ha generato le aspre critiche dell’Anmil provinciale, guidata da Michele Tatti, che ha paragonato la denuncia a una «intimidazione».

Sorgono, inaugurazione

Se nessuno per ora vuole più parlare del caso Radioterapia, dalla sanità nuorese arrivano una pioggia di notizie. La più positiva è l’inaugurazione domani della Week Surgery di chirurgia a Sorgono. «Sarà una festa alla quale sono invitati tutti gli attori che sono riusciti a garantire questo risultato», sottolinea Cannas. «Un risultato - aggiunge - della popolazione, dei sindaci, dell’assessore, che ci ha messo la faccia, delle associazioni dei pazienti e dei professionisti presenti che non hanno mai mollato. Raccogliamo i frutti di un impegno collettivo».

Medico addio

Intanto, pochi giorni fa l’Asl 3 ha concesso la mobilità al chirurgo Antonio Cruccu, dopo che il Tribunale del lavoro di Nuoro, il 6 luglio, aveva respinto il ricorso del medico del San Francesco, che chiedeva al giudice la mobilità definitiva verso l’ospedale Brotzu a Cagliari, negatagli in un primo momento dall’Asl per “mancanza di medici”. Il chirurgo, il giorno successivo alla sentenza, aveva chiesto il congedo parentale e fatto ricorso al collegio del Tribunale, sostenendo che l’Asl 3 aveva i sostituti. A pochi giorni dalla decisione del Tribunale sul ricorso, è arrivata la svolta. L’Asl 3 giustifica la decisione con condizioni cambiate rispetto a quelle che avevano portato al diniego. La delibera parla di «positive novità conseguenti alla possibilità per questa Asl di valersi delle prestazioni professionali di nuovi chirurghi che si aggiungono ai quattro specializzandi e al professor Caludio Feo». Non solo, nell’atto si parla di una transazione che ha dato comunque la «disponibilità a collaborare con la Chirurgia del “San Francesco”».

