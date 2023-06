«Radioterapia, aspetto da giorni una chiamata che non arriva»  

«Sono stata operata di tumore alla mammella il primo marzo, al Businco, in un reparto con medici, infermieri e operatori meravigliosi. Il chirurgo, quando trenta giorni dopo mi ha consegnato il referto della biopsia del linfonodo sentinella, ha immediatamente richiesto la visita oncologica e la radioterapia. La prima l’ho fatta, la seconda no, e sono furiosa», racconta Maria Elisabetta Pintus, 67 anni, volontaria dell’associazione Sinergia femminile, che oltre a occuparsi di sostegno psicologico alle malate di cancro, organizza campagne di raccolta fondi e con l’ultima, nel 2021, ha acquistato un mammografo da 167mila euro donato poi proprio all’ospedale.

La denuncia

Continua: «Per la radioterapia mi hanno chiamato a metà aprile e dato appuntamento il 2 maggio. Quel giorno sono andata lì, un po’ impaurita ma fiduciosa, convinta di poter iniziare la terapia o quantomeno di avere un calendario. Invece mi hanno consegnato un foglio in cui c’era scritto che avrei dovuto aspettare almeno 45 giorni, ero in lista d’attesa, e se volevo mi sarei potuta recare in un’altra struttura, in Sardegna o fuori regione. Sentito il chirurgo e un altro medico amico, e valutato che il mio non era un caso “urgentissimo”, per evitare di partire ho deciso di aspettare».

Adesso i 45 giorni sono trascorsi, ma la paziente non ha risolto nulla.

«Ho chiamato per fissare un appuntamento, l’ultima volta martedì scorso. Mi rispondono operatori gentilissimi che dicono che verrò richiamata. Ma quella telefonata io non l’ho ancora ricevuta. Nei giorni scorsi sul mio profilo whatsapp ho messo uno scheletro, dicendo che ero morta aspettando questa chiamata. Almeno mi potrebbero dire che non ce la fanno, che il posto non c’è, di nuovo di andare a curarmi altrove».

I tempi

Intanto i tempi d’attesa per fare la Radioterapia oncologica al Businco si sono allungati. Da 45 giorni si è passati – sulle “liberatorie” consegnate alle pazienti (non a tutte) – a 120 giorni. Come si sa è in corso la sostituzione dei macchinari obsoleti con altri all’avanguardia, e nella fase di passaggio, con soltanto due (su quattro) acceleratori lineari in funzione (inizialmente ce n’era solo uno, poi si è dovuto fare retromarcia) aspettando l’installazione dei nuovi, non è possibile garantire a tutti i trattamenti nei tempi indicati dai protocolli sanitari.

Le strategie

Dopo la bufera scoppiata per la mancata efficiente programmazione del rinnovo tecnologico delle apparecchiature, l’assessore alla Sanità e i vertici dell’Arnas Brotzu (a cui fa capo il Businco) hanno messo in campo misure «per ridurre al minimo i disagi». Da lunedì – cioè mesi dopo l’inizio delle operazioni di sostituzione delle apparecchiature – si parte: dal 19 giugno al 31 dicembre sono autorizzate le prestazioni aggiuntive al personale tecnico e infermieristico dalle 20 alle 23. In sostanza, le sedute si faranno fino alle undici di sera, sempre che le macchine reggano.

L’altra strategia è fallita. Si chiedeva ai tecnici di Cagliari di fare prestazioni aggiuntive a Nuoro (dove delle due Linac solo una è accesa, perché non c’è personale sufficiente) ma non si è raggiunto un accordo, e i professionisti che pure avevano inizialmente dato la loro disponibilità, hanno deciso che non andranno. Resta, nell’Isola, l’opzione Mater Olbia, ma le richieste sono così tante che pure lì è impossibile rispettare i tempi richiesti dall’oncologia. (cr. co.)

