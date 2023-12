Radiotelescopio,  evasione milionaria? Chiesta l’archiviazione 

Due anni fa la Guardia di Finanza aveva contestato un’evasione da oltre due milioni di euro legata a redditi derivanti, in parte, a finanziamenti pubblici concessi per la costruzione e manutenzione del Sardinia Radio Telescope. I militari sospettavano che fosse stata costituita a Cagliari una società solo formalmente di diritto estero, ma che in sostanza operasse in tutto e per tutto come un’azienda italiana, senza però corrispondere le tasse sui redditi che produceva al Fisco italiano. Una vertenza che si è risolta con il pagamento di 1.637.445 euro da parte della Mt Mechatronics all’Agenzia delle Entrate che, dal canto suo, ha riconosciuto però la sussistenza di una stabile organizzazione da parte della società-madre tedesca, nidificata nella società italiana. Per questa ragione, dunque, la Procura di Cagliari ha chiesto l’archiviazione del fascicolo penale aperto a seguito della segnalazione dei finanzieri.

Il sospetto dei militari era che schermandosi dietro la “formale” veste giuridica di soggetto estero, l’azienda (che ha lavorato per 15 anni alla realizzazione del Sardinia Radio Telescope e alla sua manutenzione) trasferisse i ricavi maturati fuori dal territorio nazionale avvantaggiando così il Paese estero di riferimento, la Germania, con risorse che sarebbero dovute invece rimanere a disposizione della cittadinanza italiana. La vertenza con il Fisco si è chiuso con il versamento della cifra contestata, ma di fatto il riconoscimento da parte della Procura che non ci fosse una “estero vestizione” della società.

