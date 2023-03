Radiotelescopio: «A Lula non facciano i nostri errori» 

«Hanno fatto solo promesse, ma non sono riusciti a creare nemmeno un posto di lavoro», dice sconsolato Antonino Angioi, un pensionato di 76 anni seduto su una panchina nella piazzetta davanti al vecchio Municipio. «Oggi si parla molto del telescopio di Lula – aggiunge – sicuramente è una cosa importante. Spero solo che non facciano i nostri errori e chiedano garanzie. Ho visto che c’è una grande mobilitazione dei sindaci. C’era anche qui, ma i risultati sono stati deludenti». Umberto Pisano, commerciante di 54 anni, rincara la dose: «Il telescopio è come se non ci fosse. È lontano dal paese. Un corpo assente. Ci siamo illusi. All’inizio, quando lo stavano costruendo, è stato creato qualche posto di lavoro ma solo per poco tempo, poi una volta terminate le opere non ci sono state ricadute economiche sul paese. Gli uffici sono a Selargius». Il barista Marco Erriu parla «una grande illusione» e ricorda le recenti richieste per installare un parco eolico: «Ci sono grandi interessi in questa zona»

San Basilio. «In tanti diranno che non ci sono state ricadute economiche. Le aspettative sono state certamente disattese, ma il radiotelescopio resta sempre un’opportunità per San Basilio. Spetta a noi valorizzarlo. Abbiamo tanti progetti». È ottimista il sindaco Albino Puddu. Si sforza di pensare positivo, annuncia la nuova edizione del festival astronomico e di altre iniziative legate alla grande parabola bianca di Pranu Sanguini inaugurata il 30 settembre del 2013. Quel giorno, in occasione del taglio del nastro c’erano politici, rappresentanti del Governo, tutti i sindaci del Sarrabus Gerrei.

San Basilio. «In tanti diranno che non ci sono state ricadute economiche. Le aspettative sono state certamente disattese, ma il radiotelescopio resta sempre un’opportunità per San Basilio. Spetta a noi valorizzarlo. Abbiamo tanti progetti». È ottimista il sindaco Albino Puddu. Si sforza di pensare positivo, annuncia la nuova edizione del festival astronomico e di altre iniziative legate alla grande parabola bianca di Pranu Sanguini inaugurata il 30 settembre del 2013. Quel giorno, in occasione del taglio del nastro c’erano politici, rappresentanti del Governo, tutti i sindaci del Sarrabus Gerrei.

La delusione

Dieci anni fa

Il 30 settembre del 2013 a Pranu Sanguini c’erano anche i rappresentanti del comitato “Cittadini del Gerrei per la tutela e sviluppo del territorio”. Lorena Cordeddu ne faceva parte. Quel giorno contestò l’ipotesi di realizzare gli uffici a Selargius e commentò: «Il nostro comitato non si oppone al progetto, ma intende sensibilizzare Regione e Governo all’elaborazione di un serio progetto di sviluppo. Non vogliamo che il Gerrei venga ridotto a mero prestatore di terreno». Oggi sorride amaramente: «Purtroppo avevamo ragione. Spero solo che non vengano fatti gli stessi errori a Lula. Certo, si tratta di progetti assai diversi, ma in questi casi sono importanti le scelte della politica». Secondo il sindaco di San Basilio «devono essere anche i Comuni e creare nuove opportunità. Noi ci stiamo provando con una serie di progetti che hanno proprio il telescopio come punto di riferimento. Rifaremo sicuramente l’Archeofest». La pensa nello stesso modo anche Antonio Forci, primo cittadino di Silius: «Si lavora per creare una rete di sentieri per il trekking in tutto il territorio, anche nella zona del radiotelescopio».

Progetto milionario

In questi giorni nell’impianto di Pranu Sanguini sono in corso alcuni lavori. «Si concluderanno a giugno – spiega Sergio Poppi, direttore del Sardinia Radio Telescope – sono riprese anche le visite guidate». L’astronomo segue attentamente il dibattito sull’Einstein Telescope e la candidatura di Lula. «Rappresenta una grande opportunità per la ricerca scientifica. In Sardegna ci sono le condizioni ideali per questo progetto – sottolinea – sarebbe importante anche per il telescopio di San Basilio».

Intanto per l’impianto del Gerrei sono disponibili 18 milioni di euro per il “Potenziamento del Srt per lo studio dell’Universo alle alte frequenze”. «Prevede la dotazione di nuovi sistemi – conclude Sergio Poppi – è un progetto molto importante».

