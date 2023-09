Condannato a 7 anni e 6 mesi per violenza sessuale dal Tribunale di Prato un radiologo di 63 anni, Raffaele Russo, accusato di aver molestato 30 pazienti durante le ecografie. Il giudice lo ha ritenuto colpevole di 18 episodi sui 30 denunciati dalle vittime, per 11 è stato invece assolto, mentre per uno è scattata la prescrizione.