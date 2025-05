Radiologia territoriale, mancano medici e gli esami saltano 

La carenza di medici è ormai una piaga della sanità oristanese e non solo. L’ultima emergenza adesso si registra nella Radiologia territoriale del San Martino dove due medici sono in malattia e quindi diversi esami sono stati rinviati a data da destinarsi. In particolare le mammografie sono sospese fino a metà giugno e non si sa quando gli esami potranno riprendere. La situazione è critica soprattutto per le pazienti che avevano già prenotato l’esame e che adesso, non avendo nemmeno una certezza su una possibile data alternativa, saranno costrette a rivolgersi a studi privati pagando di tasca propria. Puntuale e comprensibile la preoccupazione di numerose donne, soprattutto perché si tratta di esami fondamentali per la prevenzione e di controllo.

La radiologia territoriale già nei mesi scorsi si era trovata in difficoltà per la carenza di medici: addirittura la nuova tac, quella costata quasi un milione e rimasta bloccata per anni, veniva sotto utilizzata proprio perché non c’erano i radiologi necessari per poterla utilizzare. Carenze e difficoltà si registrano un po’ in tutti i reparti dell’ospedale. ( v.p. )

