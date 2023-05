Radiologia, si cambia: un macchinario più funzionale 

Lavori in corso nella radiologia dell’ospedale “San Giuseppe Calasanzio” di Isili: la vecchia apparecchiatura è stata rimossa per essere sostituita con una telecomandata polifunzionale digitale di ultima generazione. Per la riqualificazione del servizio si prevede di spendere altri 450 mila euro per i quali è in corso un accordo tra la Asl di Cagliari e il Comune di Isili grazie al quale potrebbe essere quest’ultimo a gestire le risorse. La nuova apparecchiatura, a differenza di altri sistemi, consentirà di utilizzare barelle radiotrasparenti senza necessità di trasferire il paziente da altre barelle mobili, una funzione utile nello studio di pazienti politraumatizzati. In attesa che sia pronta, sono state sospese le prenotazioni ma entro fine mese si potrà tornare alla normalità: «Lunedì 29 – promette il direttore Marcello Tidore – l’installazione sarà finalizzata. Non sarà necessaria un’apparecchiatura pensile in aggiunta: tutti gli esami potranno essere effettuati con un unico macchinario, ottimizzando spazi e risorse umane e riducendo i costi di installazione».

L’apparecchiatura consentirà di acquisire le immagini in modo tale da velocizzare l’esecuzione degli esami e ridurre lo spostamento del paziente, con vantaggi evidenti per soggetti anziani o con ridotta motilità. Le potenzialità del nuovo sistema miglioreranno anche la gestione di flussi di lavoro elevati. «La nuova apparecchiatura – conclude Tidore – dimostra il rinnovato impegno della Asl verso gli ospedali periferici».

