Radiologia al top coi nuovi macchinari 

È stato installato e collaudato nei giorni scorsi un tavolo telecomandato di diagnostica radiologica di ultima generazione nei rinnovati locali del servizio di Radiologia del Poliambulatorio di Sant’Efisio-Isalle, a Siniscola.

Il nuovo dispositivo rappresenta un significativo passo avanti nella qualità dell’assistenza sanitaria offerta nel territorio della Baronia.

Si tratta infatti di un tavolo radiologico digitale telecomandato, progettato per l’utilizzo con detettore digitale, che consente di eseguire tutti gli esami di Radiodiagnostica Digitale con una sola apparecchiatura compatta, assicurando immagini di altissima qualità, massima sicurezza per il paziente e un’operatività semplificata per il personale sanitario.

L’installazione dell’apparecchiatura ha richiesto anche un intervento di adeguamento edile e impiantistico dei locali, per garantire le condizioni ottimali di utilizzo e sicurezza. «Con questo tavolo telecomandato – ha dichiarato il commissario straordinario dell’Asl Nuoro, Angelo Zuccarelli – forniremo alla Baronia un servizio fondamentale, riducendo i tempi di attesa per le prestazioni radiologiche e migliorando sensibilmente la qualità delle immagini diagnostiche».

RIPRODUZIONE RISERVATA