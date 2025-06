Radiolina, cinquant’anni di musica! 

Era l’anno in cui “Profondo Rosso” dei Goblin dominava le classifiche, quello in cui “Bohemian Rapsody” dei Queen iniziava a far vibrare i woofer delle casse acustiche. Quello in cui bastava ascoltare “I’m not in love” dei 10CC per innamorarsi e quello in cui la struggente “Tornerò” dei Santo California regalava l’illusione che una storia finita potesse ricominciare.

Tra i vinili e le “pizze”

Benvenuti, anzi bentornati nel 1975, l’anno in cui Radiolina inizia a trasmettere dai 98 megahertz e in cui comincia una bella storia che oggi taglia il traguardo del mezzo secolo.Prima che la musica diventasse liquida, gli scaffali delle sedi della radio, prima in Castello poi in viale Marconi, erano un paese dei balocchi. Stracarichi di vinili a 33 giri e 45 giri, di audiocassette, di “pizze” dei Revox che contenevano ore di musica no stop da trasmettere quando i dj e i tecnici riposavano. Da quei ripiani uscirono “Ancora tu” di Lucio Battisti e la scandalosa, per quei tempi, “Love to love you baby” di Donna Summer. L’esotica “Ramaya” di Afric Simone, veniva trasmessa assieme a “Gambale Twist” dei Barrittas con un giovanissimo Benito Urgu che ballava «come gli americani». Del resto nella principale radio sarda l’identità è sempre stata un faro ed era normale trasmettere le hit assieme ai pezzi dei nostri autori e a “Whish you were here” dei Pink Floyd.

I tormentoni

Il tormentone di “Ti Amo” di Umberto Tozzi iniziò in radio il suo viaggio tra i miti intramontabili a cui non ha avuto la fortuna di appartenere “Don't let me be misunderstood” di Santa Esmeralda & Leory Gomez, per il quale i boomers di oggi impazzivano. Quando Renato Zero turbò i benpensanti cantando “Il Triangolo” Radiolina non esitò a lanciarlo assieme a “Rasputin” dei Boney M. C’era Julio Iglesias che dicevano facesse innamorare ogni donna e Alan Sorrenti, i Bee Gees e Patrick Hernandez che con “Born to be alive” portava in pista anche i più legnosi. E quando I Buggles lanciarono “Video killed the radio star” i dee jay di Radiolina non si scomposero. Sapevano che la tv non avrebbe mai ucciso la radio.

Dalla “frequenza che fa la differenza” uscì “(Out Here) On my own”, il pezzo che mostrò al mondo una bambina di nove anni che si chiamava Nikka Costa. Miguel Bosè cantava “Bravi Ragazzi” e “Falco Der Kommissar” e Radiolina era lì. E c’era anche quando sembrava che nessuno potesse fare a meno di ascoltare “Thriller” di Michale Jackson, “Careless Whisper” di George Michael e “Purple Rain” di Prince, ma anche gli estimatori di Antonello Venditti, Francesco De Gregori e Vasco Rossi se si sintonizzavano sui 98 mhz sapevano di trovare ciò che amavano. Sui piatti della sede di viale Marconi si sono posati tutti i dischi dei Duran Duran e quando arrivarono, anche a Cagliari, i mondiali del ‘90 e le notti magiche è da quegli studi che si diffondevano le note di “Un’estate italiana”. La radio ha sempre avuto un’impronta commerciale ma non aveva timore di trasmettere musica di qualità o il rock dei Van Halen, anche prima che “Jump” li trasformasse da band rock-metal a rockettari mainstream come gli Aerosmith o gli Europe, visto nei giorni scorsi a Cagliari.

Dal globale al locale

Quando arrivò Britney Spears la radio c’era. Ha accompagnato l’era del rap e quella della “Vida Loca” di Ricky Martin, ha seguito la nascita e la crescita di Giorgia, Elisa, Ligabue, Gianna Nannini, Litfiba e, oggi, Annalisa, Elodie e Angelina senza mai dimenticare il panorama sardo, da Marisa Sannia ai Collage, dai Tazenda ai Dorian Grey, dai Sa Razza agli Istentales, da Elena Ledda a Maria Giovanna Cherchi e Ambra Pintore.

La “radio grande più di un’isola” è stata – e sarà sempre – amica del Festival di Sanremo come dei festival locali, grandi e piccoli, che negli anni hanno portato nell’Isola le popstar come i miti del jazz, del rock e della world music e, oggi, i trapper amati dalla generazione di TikTok.

A chent’annos (almeno), Radiolina.

