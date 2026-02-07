Radiolina, ancora una volta prima 

Un anno stellare per Radiolina: a dirlo sono i dati ufficiali dell’indagine Audiradio 2025 che confermano l’emittente di piazza L’Unione Sarda la radio della Sardegna, leader assoluta negli ascolti e punto di riferimento dell’informazione e dell’intrattenimento regionale.

I dati

Per la precisione, nel periodo di rilevazione che va dal 28 gennaio al 22 dicembre 2025, Radiolina raggiunge 321.000 ascoltatori nei 7 giorni, 132.000 nel giorno medio e 10.000 nel quarto d’ora medio. «Numeri che certificano una leadership ampia, solida e trasversale, costruita giorno dopo giorno attraverso un rapporto diretto e costante con il pubblico sardo», afferma Lia Serreli, direttrice generale del Gruppo Unione Sarda. «Accanto alla forza dei dati, Radiolina si distingue per un progetto editoriale fortemente orientato alla multimedialità e all’informazione. La radio va in onda in simulcast su Videolina e su Unione Tv (canale 12 del digitale terrestre), diventando un sistema integrato capace di unire radio, tv e piattaforme digitali in un unico flusso informativo continuo, accessibile e riconoscibile». Il tutto è poi riascoltabile nei podcast che permettono di non perdere nulla di ciò che è andato in onda, sono ormai centinaia le interviste disponibili su Spotify e ovviamente sul sito radiolina.it.

L’informazione

Come sanno i fedeli ascoltatori e le attente ascoltatrici, il palinsesto negli ultimi due anni ha avuto una radicale trasformazione puntando sull’informazione. Una nuova direzione fortemente voluta dall’editore Sergio Zuncheddu che ha chiesto ai giornalisti e alle giornaliste di tutte le testate del gruppo editoriale di aderire con entusiasmo al progetto. «Elemento centrale del successo è il lavoro corale della redazione», spiega il direttore Emanuele Dessì che con il vicedirettore Stefano Birocchi coordina il progetto editoriale, «i giornalisti del Gruppo Unione Sarda si alternano ora dopo ora, in una staffetta appassionata di voci, competenze ed esperienze, per dialogare in diretta con i sardi, raccontando territori, comunità, attualità e identità dell’Isola». Non può non spiccare l’informazione sportiva in cui Radiolina è storicamente protagonista: è la radio del Cagliari Calcio, con cronache, dirette e approfondimenti che accompagnano tifosi per tutta la stagione.

La musica

I dati premiano anche il fronte musicale che proprio dal 2025 gode dell’importante consulenza di John Vignola che, lavorando in sinergia con Luca Carcassi, garantisce grande attenzione alla qualità, ai suoni del passato come a quelli del momento. Un risultato positivo anche per gli inserzionisti che incrementano l’investimento sulla radio a dimostrazione dei risultati che arrivano. Insomma, una radio presente nel territorio grazie alle numerosissime dirette dove musica, racconto e animazione sono ottime compagne. (red. spet.)

