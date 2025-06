Radiolina, 50 anni e strepitosa! La nostra voce, la nostra musica 

La domenica che non ha tradito le attese. Perché la festa di Radiolina ad Ateneika è ogni anno una garanzia, capace di unire e far felici generazioni diverse. Quest’anno, poi, con la celebrazione dei 50 anni della radio, è stato uno dei momenti più divertenti del festival universitario, che continua a registrare il sold out ogni sera.

Non solo una festa, ma un vero lungometraggio sonoro che ha raccontato la storia della radio attraverso suoni, ricordi e parole capaci di evocare emozioni: «Dov’eravate quando è uscito quel pezzo? A cosa vi fa pensare quella melodia? Vi ricordate quel ritornello che fa…?»

Su il sipario

I Big Mama scaldano. L’apertura della band cagliaritana Big Mama, con la sua forte connotazione femminile, ha subito mosso il pubblico. Con un treno di dance, pop e presenza scenica, il gruppo ha dato il via alla festa.

Ricordi e ringraziamenti

Poi microfono ai presentatori Luca Carcassi e Andrea Matta che, dopo un omaggio a Nichi Grauso, fondatore di Radiolina nel 1975 e recentemente scomparso, hanno ringraziato l’editore Sergio Zuncheddu, che continua a puntare sulla radio nei progetti del Gruppo. Matta e Carcassi, come in un appello universitario, hanno poi chiamato sul palco gli studenti delle varie facoltà e delle diverse zone della Sardegna.

Che megamix!

È ripartita la musica, con il dj set di Manuel Cozzolino che ha cucito un megamix in perfetto stile Radiolina: eclettico, coinvolgente, familiare. A fare da voce narrante, ancora una volta, il timbro riconoscibile di Carcassi, che ha guidato il pubblico tra i ricordi musicali, dai classici fino alle hit più recenti, includendo anche un omaggio cantato alla musica italiana. I battiti al minuto sono saliti nello spazio dedicato agli anni ’90, con l’animazione di Emma e Rebecca del corpo di ballo di Angelo Carcangiu e la comparsa di personaggi iconici come Sonic e Pikachu.

Una lunga storia

Radiolina, attraverso la musica, ha ripercorso la propria storia: un viaggio dagli esordi alle onde digitali, con la stessa voglia di raccontare il mondo con parole e note. Tra gadget, tag, storie e messaggi in diretta al profilo Instagram Radiolina Official – tra cui saluti, compleanni, perfino richieste di matrimonio – la festa ha confermato che Radiolina, oltre al legame con Ateneika, continua a essere una voce centrale. Non solo media, ma comunità viva. In un tempo dove tutto scorre veloce, per una notte la cara e vecchia radio si è fermata a dire grazie. E Ateneika ha risposto con un’ovazione.

