Radiografie all’avanguardia grazie al progetto Ris Pacs  

Ris Pacs è il nuovo alleato sulla diagnostica per immagini in Radiologia. Il progetto dell’Asl Ogliastra prenderà il via la prossima settimana. È un sistema di ultima generazione che consentirà l'ammodernamento tecnologico delle componenti software di refertazione delle immagini radiologiche e dello strumentario hardware, utile alla visualizzazione ed elaborazione delle immagini come, ad esempio, le workstation e i monitor di refertazione medicale. Grazie all’integrazione con il Pronto soccorso e gli altri reparti ospedalieri, sarà possibile rendere disponibili le informazioni cliniche necessarie per il percorso di cura del paziente. In futuro saranno informatizzati anche gli ambiti cardiologico ed endoscopico.