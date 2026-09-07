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Radiolina.
08 settembre 2026 alle 00:35

“Radio Smeralda” con Giuseppe Valdes 

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Ritorna “Radio Smeralda” con una nuova puntata. Direttamente on air dagli studi di Cagliari, la trasmissione è capitanata da Giuseppe Valdes (nella foto) che condurrà dalla sede di Radiolina in piazza L’Unione Sarda. Tante le rubriche e le interazioni con il sito de L’Unione Sarda.it e con i social media manager del Gruppo L’Unione Sarda per essere sempre aggiornati sui trend e sulle notizie più lette e più virali. Dal lunedì al sabato, dalle 17 alle 18.05 rigorosamente in diretta.

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