Radio e tv, assemblea di Confindustria 

Domani a Roma, al Cinema Barberini (inizio alle 9.45), si terrà l’assemblea generale di Confinustria Radio Televisioni, l’associazione di categoria delle imprese televisive e radiofoniche italiane che celebra i primi dieci anni di attività. L’evento - che ha per titolo “Diffondiamo Valore” - sarà l’occasione per ragionare insieme (interlocutori politici, istituzionali, aziende del settore, stakeholder), sulle sfide future che attendono il comparto radio tv.

L’assemblea sarà aperta dalla relazione di Franco Siddi, presidente di Crtv. Seguiranno gli interventi di Marinella Soldi, presidente della Rai, Piersilvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, Urbano Cairo, presidente di Cairo Communications, Alessandro Araimo, general manager e amministratore delegato di Warner Bros. Discovery Sud Europa, Maurizio Giunco, presidente dell’associazione Tv locali e Frt in Crtv e Francesco Dini, Radio Nazionali, Crtv. Previsto l’intervento del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. L’evento si potrà seguire in diretta streaming sul sito www.unionesarda.it

