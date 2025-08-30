Radio Dublino, un ponte tra due terre 

Da bambino i suoi occhi assistono ad arrivi e ripartenze. Osserva il movimento senza potervi partecipare. Nonno e bisnonno, capistazione delle ferrovie gli hanno trasmesso la voglia di viaggiare e scoprire tutto quello che c’è oltre il limite dello sguardo. «Da piccolo vedevo partire i treni, ma io restavo lì, fermo. A Tortolì c’era un porto, un aeroporto, una stazione ferroviaria, tutti simboli di connessione: ma i traghetti impiegavano ore infinite per raggiungere il “Continente”, i voli erano un lusso, e i treni si fermavano poco lontano. Ancora oggi, i lunghi viaggi in treno sono una delle mie passioni più grandi», racconta Maurizio Pittau, classe 1973, economista, esperto di Marketing e Comunicazione d’Impresa per aziende operanti nel settore tecnologico e finanziario a Dublino.

In viaggio

Dopo il liceo Classico si laurea in Economia politica a Cagliari, si specializza in International Marketing al Politecnico di Milano e poi la sua voglia partire esplode. Si occupa di giornalismo investigativo, introduce e divulga (per primo) in Italia i sistemi di scambio non monetario e ci scrive un libro, diventa formatore per aziende e associazioni, Project Manager in imprese sociali, consulente per progetti di sviluppo in Africa, America Centrale e Balcani. «Vivevo in una terra bellissima, ma isolata. Era come abitare in una cartolina perfetta, ma immobile. Tutto questo generava una strana frustrazione: mi sentivo quasi “imprigionato” in una geografia che mi spingeva a sognare altrove. Nel 2007 ho deciso di lasciare l’Italia per trasferirmi a Dublino. Arrivato in Irlanda mi sono sentito come una nota fuori spartito. La lingua, il clima, persino il ritmo delle conversazioni sembravano suonare in una tonalità diversa dalla mia. Vivere all’estero cambia lo sguardo, perché ti permette di confrontare ogni giorno il Paese da cui vieni con quello in cui vivi, ti rendi conto delle contraddizioni e delle bellezze». Qualche anno dopo Maurizio fa pace con l’Italia e ne diventa ambasciatore: nel 2013 fonda Radio Dublino, il primo programma radio italiano in Irlanda, per il quale è stato premiato come Language Ambassador of the Year 2015 dalla Commissione Europea. «Ho voluto creare uno spazio – spiega - dove gli italiani in Irlanda potessero sentirsi meno soli, meno stranieri. Ogni puntata è una lettera aperta: storie, musica, interviste, dibattiti. Una comunità si costruisce non solo con mattoni, ma con storie condivise, e Radio Dublino raccontava anche la mia».

In equilibrio

La radio con il tempo è cresciuta, arrivando ad oltre 50 collaboratori, e sempre più irlandesi coinvolti. Nel 2017, Maurizio propone un altro progetto: l’Italian Fusion Festival, uno degli eventi multiculturali più interessanti di Dublino. Dal 2021 cura la sezione dedicata all’Irlanda del Rapporto Italiani nel Mondo di Fondazione Migrantes, edito dalla CEI, con metà del cuore a Dublino e l’altra in Ogliastra. In equilibrio fra due nostalgie.

