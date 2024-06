Radici trappola in via Lungomare 

Passare in via Lungomare è come oscillare sulle montagne russe. Le radici dei pini marittimi sono cresciute talmente tanto da spingere in alto il vecchio lastricato. Così si sono creati dossi e spaccature. Potenziali pericoli sia per chi transita in auto, in moto e in bicicletta, sia per i pedoni. L’ultima caduta risale a pochi giorni fa: vittima una turista. La donna è inciampata su un lastrone fuori sede procurandosi alcune escoriazioni. Stessa sorte toccata, pochi giorni prima, a un anziano che stava salendo sul marciapiede per la consueta passeggiata verso l’ora del tramonto. È caduto malamente, battendo il volto su un tronco. Per evitare altri incidenti alcuni operatori commerciali lasciano le proprie auto in sosta nei tratti più critici della via che conduce al porto.

Il caso

In un punto, all’altezza della chiesa di Stella Maris, sono state posizionate le transenne, a conferma che lì la situazione stava diventando abbastanza critica e ingestibile. Nella parte di centrale di via Lungomare, terrazza affacciata sul porto di Arbatax, la strada è deformata. L’emergenza è ciclica, perché qualche anno dopo gli interventi scatta di nuovo l’emergenza. Le discrepanze sono visibili a occhio nudo, ma soprattutto i turisti restano vittime delle trappole.

Le maxi lastre di granito grigio sono completamente saltate dalla base e in alcuni punti il dislivello è talmente alto che i manufatti oscillano sul piano d’appoggio. Il transito si fa ancora più complicato quando in quei punti s’incontrano due auto. Quella che viaggia in direzione Tortolì impatta per forza con i lastroni fuori posizione a causa dell’estensione (naturale) delle radici.

L’appello

«Il tratto è di competenza demaniale», spiega il sindaco di Tortolì, Marcello Ladu. Che rassicura la comunità: «Mercoledì prossimo è in calendario un sopralluogo dell’intera area insieme a una delegazione del Demanio. Si tratta di una visita programmata per prendere atto di alcune questioni, tra cui la condizione di via Lungomare». Ugo Muceli, titolare della gelateria Rocce Rosse, lancia un appello: «È opportuno un intervento urgente, considerando che la stagione turistica è entrata nel vivo e via Lungomare è snodo principale della viabilità di Arbatax. Quest’anno si sono già verificati diversi incidenti. Ci sono troppi punti insicuri e confidiamo negli enti competenti per mettere in sicurezza almeno i tratti più critici».

Nei mesi scorsi Muceli aveva segnalato la condizione della strada al sindaco e alla polizia locale.

RIPRODUZIONE RISERVATA