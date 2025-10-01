Radici nel Bosco, i bambini adottano il monte 

Con i tronchi d'albero hanno realizzato l'aula all’aperto, sul monte di Sant'Antonio. In quell'angolo di natura è stato presentato il progetto Radici nel Bosco, che ha coinvolto decine e decine di bambini, con le loro famiglie, provenienti da tutto il territorio, e con gli amministratori comunali.

Il progetto offre un'alternativa educativa, semplice e connessa alla natura. L'iniziativa parte da quattro genitori, Lohene Couteur, Fabrizio Malandruccolo, Leila Giannetto e Marco Sebastianelli.

«Un progetto per i nostri bambini - spiega Lohene Couteur - per non rinchiuderli tra quattro mura, ma lasciarli crescere a contatto con la terra, liberi di esplorare, imparare e meravigliarsi. “Radici nel Bosco” nasce dal nostro incontro e dalla voglia di creare comunità. In un luogo speciale quale il Monte Sant’Antonio, bosco vivo, ricco di natura, cultura e significato».

Ad affiancare i promotori dell'iniziativa ci saranno figure esperte, quali Antonio Dettori, Federica Tendas e Maria Vacca. Toto Listo, assessore all'Ambiente, plaude: «Un progetto interessante, che coinvolge i bambini e potrebbe valorizzare e riqualificare ulteriormente il monte di Sant'Antonio». Lohene Couteur aggiunge: «Con Radici nel Bosco vogliamo creare un ponte tra infanzia, natura e comunità».