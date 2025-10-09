“Radici in viaggio”: tre giornate tra identità, turismo e aree interne 

Da oggi a domenica Asuni sarà il fulcro del confronto nazionale sul turismo delle radici. Il Museo dell’emigrazione (Mea) ospita “Radici in viaggio – Il futuro del turismo delle radici”, evento conclusivo del progetto Italea Sardegna, promosso dal ministero degli Affari esteri e attuato in Sardegna dall’ente del terzo settore Cumbidu, con il sostegno dell’Unione Europea – NextGenerationEU.

Tre giornate di appuntamenti, laboratori, incontri e visite guidate per riflettere sul ritorno nei luoghi delle proprie origini da parte dei discendenti degli emigrati italiani. Oggi il via con una serie di laboratori esperienziali, proiezioni, testimonianze di emigrati e visita guidata al Mea. Domani dalle 9.30, il convegno “Il turismo delle radici e il futuro delle aree interne”. Dopo i saluti istituzionali, interventi di Simone Pisano (Università per stranieri di Siena), Fabrizio Frongia (Imago Mundi), Raffaele Cau Bua (Archivio diocesano di Oristano), e Giuseppe Melis (Università di Cagliari); poi la presentazione del Mea; nel pomeriggio le testimonianze delle comunità sarde all’estero e la premiazione del concorso “Racconti di radici”. Alle 17.30 la tavola rotonda conclusiva, moderata da Pierpaolo Cicalò nella quale verrà presentata la Dichiarazione di Asuni, documento collettivo di raccomandazioni emerse dal percorso partecipativo del progetto. Domenica sarà dedicata alla scoperta del territorio: visite guidate in collaborazione con Monumenti Aperti, nei luoghi simbolici.

