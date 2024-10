Radici e innovazione, la Facoltà teologica si proietta nel futuro  

All’interno delle mura della Facoltà Teologica della Sardegna, l’inaugurazione dell’Anno Accademico è molto più di una semplice cerimonia: è il segnale di un’istituzione che, pur ancorata alle sue radici, vuole essere parte attiva di un dialogo aperto, senza confini.

L’appello

In un mondo dilaniato da conflitti, l’arcivescovo di Cagliari, Giuseppe Baturi, ha voluto dare subito una importante chiave di lettura: «In questo contesto di guerra noi confidiamo che questa inaugurazione possa essere una circostanza di pace e di riconciliazione. È necessario che vi siano iniziative ed esperienze di incontro con gli altri. Questa apertura solenne non parla di una chiusura della comunità dei credenti dentro i propri ambiti, ma della volontà di costruire un nuovo mondo di pace in dialogo con gli altri».

L’evento, che si è tenuto ieri, si colloca in un momento importante per la Chiesa cattolica. A Roma, si sta, infatti, svolgendo la II Sessione della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi. Un incontro che, fino al 27 ottobre, getta le basi per un profondo rinnovamento.

I numeri

A testimoniare la vitalità della Facoltà Teologica della Sardegna ci pensano i numeri, che raccontano di una realtà in espansione. Quest’anno gli iscritti alle diverse istituzioni accademiche sono 339: 115 frequentano i corsi della Facoltà, 116 quelli dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Cagliari e 104 quelli dell’Issr di Sassari, Tempio-Ampurias Euromediterraneo. A questi si aggiungono 217 docenti di religione cattolica iscritti a un corso di aggiornamento, organizzato in vista del Concorso ordinario e straordinario bandito dal Ministero dell’Istruzione.

Per Don Mario Farci, preside della Facoltà, questi dati rappresentano il frutto di un impegno costante e della volontà di essere al servizio non solo della Chiesa, ma di tutta la Sardegna. «La collaborazione tra diverse figure del mondo accademico ed ecclesiale ha permesso di dare vita a un’offerta formativa sempre più completa e attenta alle esigenze del territorio», ha affermato. E non si tratta di un risultato isolato: «Le collaborazioni sono in crescita e verranno in futuro ampliate», ha aggiunto.

Innovazione digitale

Ma la facoltà non si accontenta di rimanere tra le mura accademiche. Con uno sguardo rivolto alle nuove tecnologie, ha saputo innovarsi anche sul piano digitale. Sono oltre 1.500 le persone che seguono a distanza i cicli di conferenze, interviste e lezioni proposti sul canale YouTube dell’istituzione. «Questo canale rappresenta un ponte verso un pubblico più vasto, dimostrando come la formazione teologica possa essere accessibile a tutti, anche al di fuori delle aule accademiche», ha spiegato Don Farci, sottolineando che la missione della facoltà è quella di «umanizzare» attraverso la cultura.

La fede scelta

La prolusione, affidata a Luca Diotallevi, docente ordinario di Sociologia presso l’Università degli Studi Roma Tre, ha scosso gli animi. Il titolo, provocatorio solo in apparenza, “Fine del cristianesimo, religione degli italiani”, ha messo sul tavolo una questione da non sottovalutare. «Non, non è una provocazione», ha chiarito. «Noi non dobbiamo immaginare la religione come qualcosa di astratto, sempre uguale a se stessa. La religione è una storia».

La sua lettura si concentra sul cambiamento profondo che la società e la fede stanno attraversando, un cambiamento che, pur destabilizzante, non deve essere temuto. «Da questo cambio c’è il futuro per la fede e per la Chiesa: il futuro è una fede più pensata, più personale, più scelta».

